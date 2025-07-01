جهاز فني أوروبي بالكامل لفيريرا في الزمالك

استقر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني المنتظر لفريق الزمالك على معاونيه بالجهاز الفني للأبيض في الفترة الحالية.

وسيضم الجهاز المعاون للبلجيكي فيريرا كلاً من:

المساعد الأول: فرنسي بيير باهرلي

مدرب الأحمال: الإسباني رأوول لوبيز

مدرب حراس المرمي: البلجيكي چوجوسلاف لازيتش

تحليل الأداء: فرنسي چوليان لاچوكس

ومن المقرر أن يصل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني المنتظر لفريق الزمالك إلى القاهرة غداً الأربعاء لبدء مهام عمله مع الفريق الأبيض.

وأكد مصدر بالزمالك أن مدة التعاقد مع المدير الفني ستكون لمدة موسمين، وكان الأبيض توصل لاتفاق مع المدير الفني البلجيكي لقيادة الفريق في الفترة الحالية خلفاً لأيمن الرمادي المدير الفني السابق الذي قاد الفريق لحصد لقب كأس مصر .