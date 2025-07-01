قبل استخدامها.. ضبط طن لحوم وكبدة فاسدة داخل ثلاجة بطوخ

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طوخ في محافظة القليوبية من ضبط طن من اللحوم والكبدة وأجزاء من الدواجن المتغيرة في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة، داخل ثلاجة غير مرخصة بشارع الوحدة البيطرية، بمدينة طوخ حيث كانت مجهزة لإعادة التدوير تمهيدًا لطرحها في الأسواق دون أي بيانات توضح مصدرها أو مدى صلاحيتها، ما يشكل خطرًا جسيمًا على صحة وسلامة المواطنين.



وقالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ أن الحملة قامت بناءا على ورود بلاغات للجهات المعنية تفيد بانبعاث روائح كريهة من داخل ثلاجة لحفظ اللحوم بالمدينة.

وعلى الفور انتقل فريق التفتيش إلى الموقع، حيث تبين وجود كميات كبيرة من اللحوم والدواجن المتعفنة والمحتفظ بها في ظروف غير صحية، حيث تم ضبط طن من الكبدة وأجزاء الدواجن واللحوم المتغيرة الخواص (اللون والرائحة)، والتي كانت معدة لإعادة التدوير دون أي بيانات توضيحية.

وتم التحفظ على المضبوطات والمعدات، وسحبت عينات من اللحوم الفاسدة وأُرسلت إلى المعامل المركزية بالقليوبية لتحليلها وبيان مدى خطورتها على الصحة العامة، فيما تم غلق وتشميع الثلاجة المخالفة بالشمع الأحمر، وتحرير محضر رسمي بالواقعة، وإخطار النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.