عضو مجلس النواب: قانون الإيجار القديم يحتاج للتعديل والتوقيت غير مناسب

قال النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب بأننا في احتياج لتعديل قانون الإيجار القديم ولكن أرفض تقديم القانون في هذا الوقت وبهذه الصورة .

وأضاف البياضى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على فى برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم بالفعل نحتاج لتعديل القيمة الايجارية والقانون بشكل عام ولكن لابد من معرفة أحوال الناس من معاشات واحتياجات خاصة ومن يقدر على زيادة القيمة الإيجارية .

وتابع البياضى قائلا : الحكومة لم تقدم بيانات حقيقية لمجلس النواب لتقديم قانون عادل يفصل بين المالك والمستأجر .

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين.

وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة.

وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.

في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.

وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.



