مراسل صدى البلد: النائب محمد أبوالعينين نشط ويحضر كل جلسات برلمان الاتحاد من أجل المتوسط

أكد مجدي يوسف مراسل صدى البلد، أن منذ شهرين تسلم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب برنامج مؤتمر مالقا الإسبانية وطلب بإعداد فيلم عن المتحف المصري الكبير والترويج له.



وأضاف مجدي يوسف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب استغل وجود الإعلام الدولي في برلمان الاتحاد من أجل المتوسط للترويج للمتحف المصري الكبير.

وتابع مجدي يوسف مراسل صدى البلد، أن ممثلوا برلمانات 43 دولة انبهروا من فيلم المتحف المصري الكبير الذي عرضه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في برلمان الاتحاد من أجل المتوسط.

وفي السياق نفسه أشار مجدي يوسف، إلى أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب نشط ويحضر كل جلسات برلمان الاتحاد من أجل المتوسط.

وأكمل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب يتحدث من قلبه دائما لذلك يؤثر بكل الحضور في برلمان الاتحاد من أجل المتوسط.