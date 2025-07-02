جيهان الشماشرجي بإطلالة جذابة في عرض خاص لفيلم «أحمد وأحمد» |شاهد

رصدت عدسة “صدى البلد” صورًا للفنانة جيهان الشماشرجي خلال العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"، المُقام حاليًا في أحد المولات بمدينة السادس من أكتوبر.

حرص على حضور العرض الخاص كل من: أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، جيهان الشماشرجي، هلا السعيد، يوسف رأفت، تامر فرج وزوجته، إلى جانب عدد كبير من النجوم.

ويشارك في بطولة فيلم "أحمد وأحمد" عدد كبير من الفنانين، من بينهم: محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم غادة عبد الرازق وآخرون. الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

وظهر في البرومو الدعائي لأغنية الفيلم الفنان أحمد السقا، وجيهان الشماشرجي، وجاءت كلمات الأغنية:

"يا أحمد.. بقى كل شوية تجيب رجليّا في منكش ليه؟

تديهم صباعك ياكلوا دراعك ليه؟

الناس عاملين كده ليه يا ولاد الإيه؟"

وتواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والمطربة الشعبية بوسي، تصدّر تريند يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب إطلاق الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"، والتي تجمعهما كثنائي ديو وُصف بأنه الأكثر انسجامًا وتكاملًا لصيف 2025.

أغنية فيلم "أحمد وأحمد" من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومن إنتاج حمدي بدر (كرافت ميديا).