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كامل الوزير يبحث مع "ألستوم" الفرنسية مستجدات الخط السادس للمترو ومجمع برج العرب الصناعي
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اقتصاد

كامل الوزير يبحث مع "ألستوم" الفرنسية مستجدات الخط السادس للمترو ومجمع برج العرب الصناعي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

التقى الفريق مهندس  كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية  وزير الصناعة والنقل، مارتن فوجور، نائب رئيس شركة الستوم الفرنسية لشئون إفريقيا والشرق الأوسط وغرب ووسط أسيا  وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة  الجاري تنفيذها  ، وحضر اللقاء المهندس  وجدي رضوان نائب وزير النقل  للسكك الحديدية والجر الكهربائي واللواء طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق  وعدد من قيادات وزارة النقل.

في بداية اللقاء، أكد الوزير، على قوة ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية  في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى التعاون المثمر مع شركة الستوم في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة في  مجالي النقل والصناعة  وهو ما أكده رئيس قطاع إفريقيا والشرق الأوسط وغرب ووسط أسيا لشركة ألستوم الذي أشاد بالعلاقات المصرية الفرنسية وبالتعاون الكبير بين وزراتي النقل والصناعة في مصر وشركة الستوم في تنفيذ عدد من مشروعات السكك الحديدية مثل مشروعات تحديث نظم الإشارات على عدد من خطوط شبكة السكك الحديدية المصرية ومشروعات مترو الأنفاق المختلفة.

تم خلال الاجتماع متابعة آخر مستجدات الخطوات التنفيذية الخاصة بخارطة طريق مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق ، والذي يأتي تنفيذ ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة واستكمال شبكة مترو الأنفاق لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

كما تم متابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع "ألستوم" الصناعي الضخم بمدينة برج العرب بالإسكندرية، على مساحة 40 فدانًا، وحيث يضم  المجمع الصناعي مصنعين رئيسيين( المصنع الأول: متخصص في إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، مثل أنظمة الإشارات، اللوحات والدوائر الكهربائية للتحكم، الضفائر الكهربائية وغيره و المصنع الثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة، بما في ذلك مترو الأنفاق، الترام، قطارات LRT، المونوريل، والقطارات السريعة.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية هذا المشروع الذي يأتي تنفيذه في إطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين مختلف الصناعات في مصر  لافتا إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة كبيرة نحو توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر، تلبيةً لاحتياجات السوق المحلي، والانطلاق نحو التصدير إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل وتعزيز التنمية الصناعية.

كما ناقش الجانبان آخر المستجدات الخاصة بالتعاون بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة ألستوم الفرنسية فيما يتعلق بإدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل، الذي يمثل نقلة حضارية في وسائل النقل الجماعي، حيث يعتمد على الطاقة الكهربائية، مما يجعله صديقًا للبيئة، ويوفر استهلاك الوقود، ويقلل التلوث البيئي والاختناقات المرورية.

وحيث تتواصل أعمال التشغيل التجريبي بدون ركاب لمونوريل شرق النيل كما يتقدم العمل في مشروع مونوريل غرب النيل. وتم التأكيد على ضرورة تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن منظومة  إدارة وتشغيل وصيانة المونوريل.

وفي ختام الاجتماع تم متابعة الجدول الزمني الخاص بتصنيع وتوريد 55 قطاراً مكيفا للخط الأول ‏لمترو الأنفاق "حلوان – المرج الجديدة" شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وحيث وصل اول قطار إلى مصر خلال الفترة الماضية وسيتوالى وصول باقي القطارات تباعا وفقا للجدول المخطط وحيث ستساهم هذه القطارات المكيفة الجديدة  في تقديم  أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

التنفيذي لعدد من المشروعات رضوان نائب وزير النقل الكهربائي واللواء طارق جويلي في بداية اللقاء أكد الوزير المجالات الاقتصادية والتنموية شركة الستوم في تنفيذ

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