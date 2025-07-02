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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع تنفيذ حدائق تلال الفسطاط.. ويطالب بسرعة الإنجاز والتكاتف

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفسطاط بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، وذلك بحضور الشركات المنفذة واستشاري المشروع ومسئولي الوزارة والجهاز المركزي للتعمير.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان أهمية المتابعة الدورية بالمشروع والانتهاء منه في المدة المحددة، حيث استعرض الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لكافة مكونات المشروع ومنها منطقة المغامرة، والأعمال الجارية بها، ونسب التنفيذ، وفي هذا الصدد وجه الوزير بتكثيف الزراعات مع إجراء تعديلات في حالة الحاجة لذلك، كما تابع الوزير الموقف الخاص بالأعمال في منطقة التلال والتي تم تكثيف أعمال الزراعة بها.

وتابع الوزير الأعمال الجارية في منطقة النهر بكافة مراحل التنفيذ، حيث وجه الوزير بزراعة جانبي النهر، كما استعرض الموقف الخاص بالمنطقة الاستثمارية والحدائق التراثية ومنطقة الأسواق ومنطقة القصبة.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني، بتكثيف العمالة ومراجعة الأعمال فيما يخص الزراعة والانتهاء من الأعمال بها، والالتزام الكامل بما تم التوافق عليه وتحديده مع الشركات المنفذة بشأن كافة الأعمال والمواعيد المحددة للانتهاء منها، والتعامل الفوري مع الشركات المتقاعسة، مطالباً الشركات بالتواصل الفوري عند وجود أي تحديات للتغلب عليها والتنسيق بين كافة المسئولين عن المشروع والتكاتف للانتهاء من المشروع في موعده.

من الجدير بالذكر أن مشروع حدائق تلال الفسطاط، يقع على مساحة (500) فدان، ويجري تنفيذه فى موقع مركزى بقلب القاهرة التاريخية ( كان يستخدم سابقاً مقلبا للمخلفات )، وتعتبر من الحدائق الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط، ويتضمن المشروع عدداً من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، فضلاً عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصرى الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.

المشروع ومسئولي الوزارة والجهاز المركزي للتعمير وفي مستهل الاجتماع الدورية بالمشروع والانتهاء في المدة المحددة وفي هذا الصدد وجه الوزير

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