قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
114 شهيدا في يوم.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة على قطاع غزة
سيناريو الملاذ الأخير.. هل تضرب إسرائيل إيران مجددًا؟
تحذيرات رسمية من استخدام واتساب… ما القصة؟
وزير الإسكان: نحرص على حلول مستدامة لمنع عودة العشوائيات
الأهلي يبحث عن مدير تعاقدات جديد خلفًا لأمير توفيق
اليوم ..انطلاق الجلسة التشاورية للأحزاب لتشكيل قائمة انتخابات الشيوخ
نقيب الموسيقيين يكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أحمد عامر
طلب برلماني عاجل لتشغيل مدارس جديدة بالشرقية قبل انطلاق عام 2025/2026
قاضٍ فيدرالي يُبطل أمر ترامب بشأن تعليق طلبات اللجوء على الحدود الجنوبية
النقد الدولي يطالب المركزي الأوروبي بالإبقاء على معدلات الفائدة عند 2%
نواب: خفض الدين العام يتطلب إصلاحا اقتصاديا إنتاجيا وليس إجراءات مؤقتة
تحققت بإرادة القيادة السياسية.. وزير الإسكان: العاصمة الإدارية تحوّلت من صحراء لإنجاز يفوق التوقعات|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 3 يوليو 2025: ترث عقارا

برج العقرب
برج العقرب
حياة عبد العزيز

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 3 يوليو 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 3 يوليو 2025

كن هادئًا في علاقتك العاطفية، وتجاوز التحديات المهنية لإثبات اجتهادك. قد تكون هناك مشاكل مالية، لكنها لن تؤثر على روتين حياتك. صحتك إيجابية أيضًا اليوم..

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

 عشاء رومانسي الليلة هو الوقت المناسب لتقديم هدايا مفاجئة. ناقش الحب مع والديك للحصول على موافقتهما. قد يشعر العقرب العازب بمشاعر جديدة تجاه أحد زملائه في العمل أو الدراسة. سيكون من المفاجئ تلقي رد إيجابي على عرضك. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد تُعاني أيضًا من مشاكل في العظام. قد يحتاج الأطفال إلى استشارة طبية لمشاكل في الرؤية أو السمع. سيعاني بعض كبار السن من مشاكل مرتبطة بالتوتر، ويجب عليهم عدم تفويت الأدوية. 

برج العقرب مهنيا

 التزامك في العمل سيفتح لك آفاقًا جديدة للتطور في مسيرتك المهنية. ستكون هناك مسائل مرتبطة بالمشاريع الجديدة تتطلب توضيحات من العملاء

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد ترث أيضًا عقارًا من والدك قد تستثمر أيضًا في أعمال مضاربة. قد يجمع رجال الأعمال الأموال من خلال المروجين، مما يساعد على توسيع نطاق أعمالهم.

برج العقرب حظك اليوم توقعات الابراج توقعات العقرب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

زيادة المرتبات الجديدة.. هؤلاء يحصلون على 9800 جنيه يوم 22 في الشهر

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

سعر البنزين والسولار الآن 2 يوليو 2025

تأخير دفن احمد عامر

السبب الحقيقي لتأخير دفن أحمد عامر .. انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمانه داخل المسجد

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

أفضل عائد مقدم على الشهادات الثلاثية الثابتة

العائد الأقوى بالسوق الآن| شهادة إدخار بعائد 37.5% مقدما ولمدة 3 سنوات

مخالفة مرورية

سحب رخصة القيادة من سائق السيارة في هذه الحالة بقانون المرور

تعديلات مشروع قانون الايحار القديم

رسمياً.. متى يتم الإخلاء الفوري أو الطرد في قانون الإيجار القديم ؟

500 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

500 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

المشاط تناقش دفع أجندة تمويل أهداف التنمية المستدامة وسط التحديات العالمية بمدينة إشبيلية الإسبانية

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وفد شركة GS E&C الكورية فرص التعاون المشترك

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمشروعات التنموية بمدينة السويس الجديدة

بالصور

أسامة نصر يحصد الدكتوراة بامتياز حول دور قوات حفظ السلام في النزاعات الدولية |صور

الباحث أسامة نصر رئيس قسم الإعلام و العلاقات العامة
الباحث أسامة نصر رئيس قسم الإعلام و العلاقات العامة
الباحث أسامة نصر رئيس قسم الإعلام و العلاقات العامة

بتاعت التورتة والجاتو .. اعرفي طريقة عمل الكيكة الاسفنجية

الكيكة الهشة
الكيكة الهشة
الكيكة الهشة

تصدر الترند.. أهمية تحليل الهوموسيستين

علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط
علاقة الهوموسيستين بالتفكير المفرط

نشرة المرأة والمنوعات| الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر.. أعشاب لعلاج التوتر.. وأخطاء تجنبيها فى طهي المكرونة تساعد على رفع السكر فى الدم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد