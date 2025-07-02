قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انسحاب نواب المعارضة من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بالنواب ..تفاصيل
الحكومة ترفض استثناء المستأجر الأصلي وأسرته من الإخلاء بعد مدة الـ7 سنوات
صندوق التنمية الحضرية يشارك فى فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية
استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025
ترامب يتعهد بإنهاء حرب غزة خلال أيام| هل تفرض أمريكا كلمتها على نتنياهو؟.. خبير استراتيجي يعلق
عبد العاطي والخطيب يبحثان من القاهرة دور السفارات في جذب الاستثمار وتعزيز الصادرات
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 آخرين في غزة
مقتل جندي إسرائيلي من الإيجوز في غزة.. سرايا القدس تكشف تفاصيل العملية
قرارات عاجلة بشأن تحويلات طلاب الثانوية العامة بالعام الدراسي الجديد
مسؤول إيراني يطالب بمحاكمة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتهمة "الخداع"
استقرار أسعار الخضراوات والفواكه في مصر اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025
بعد رحيل أحمد عامر.. جمال شعبان: الجلطة القاتلة ما بترحمش سن ولا صحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحوث الصحراء: جهود وأنشطة لدعم التنمية المستدامة والمزارعين بالمناطق الصحراوية

مركز بحوث الصحراء
مركز بحوث الصحراء
شيماء مجدي

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا اشتمل على أبرز الجهود والأنشطة البحثية والإرشادية والخدمية والميدانية التي بذلها مركز بحوث الصحراء خلال شهر يونيو الماضي.

وقال الدكتور حسام شوقي رئيس المركز، أنه تم خلال شهر يونيو الماضي، انجاز المزيد من الأنشطة والجهود البحثية والإرشادية والخدمية المهمة، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار الدور المحوري للمركز، لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، وتعزيز القدرات الإنتاجية للمناطق الصحراوية، ورفع مستوى معيشة أبناء هذه المجتمعات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وخلال يونيو الماضي، استقبل مركز التنمية المستدامة لموارد الوادي الجديد وفدًا من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي للتنمية (AECID) ومنظمة إيكاردا (ICARDA)، لتفقد مشروع "الزراعة الصحراوية المبتكرة" المنفذ في الوادي الجديد وأسوان.

استعرضت الزيارة نماذج للزراعة المتكاملة مثل استزراع الأزولا، تصنيع الأعلاف، وتربية الحيوانات الصغيرة، بهدف تحسين سبل العيش ورفع دخل المزارعين، واختُتمت الزيارة بلقاء محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، الذي أشاد بالمشروع ودعا لتوسيعه.

وافتتح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء الورشة الوطنية الرابعة لمشروع جيمس وأفريقيا، المرحلة الثانية، بمدينة شرم الشيخ لدعم الزراعة الذكية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد  تحت عنوان: استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في دعم اتخاذ القرار لإدارة الموارد الطبيعية والزراعة المستدامة"، حيث تم استعراض المنصات المختلفة، الخاصة برصد الموارد المائية، تدهور الأراضي، والزراعة الموسمية، وتطبيقات الري الذكي وتشخيص الأمراض وحيث اختُتمت بجولة ميدانية في رأس سدر لتطبيق التقنيات عمليًا.

ونظّم المركز أيضا بالتعاون مع جمعية أبوصويرة ومديرية الزراعة بجنوب سيناء، ورشة عمل لتوثيق المؤشر الجغرافي لزيت زيتون برأس سدر، حيث استعرضت الورشة الخصائص الفريدة للمنتج المرتبطة بالتربة والمناخ المحلي، إلى جانب الجوانب الفنية والتشريعية لتسجيله كمؤشر جغرافي يدعم صغار المزارعين ويرفع القيمة التسويقية محليًا ودوليًا.

وبمناسبة اليوم العالمي للتصحر أكد الدكتور حسام شوقي التزام المركز برؤية وطنية لتحقيق الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة، في مناسبة اليوم العالمي تحت شعار:"استعادة الأرض.. إطلاق العنان للفرص".

كما استعرض المركز مشروعاته في مكافحة التصحر، من بينها: تنمية المجتمعات البدوية، واستخدام المياه غير التقليدية، استعادة الأراضي المتدهورة مع التأكيد على الشراكات المحلية والدولية في تنفيذ هذه الرؤية.

وواصل المركز جهود وأنشطة مبادرة "اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير" في شمال وجنوب سيناء لدعم المزارعين، حيث شملت الزيارات مناطق مثل سهل القاع وأسلا وعريق، كذلك تم تقديم الدعم الفني حول: زراعة النخيل، والوقاية من الآفات، وتجهيز التربة وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بجنوب سيناء.

وأعلن الدكتور شوقي انطلاق المرحلة الثانية من مشروع التنمية الزراعية المتكاملة في وادي فيران وسانت كاترين بجنوب سيناء بدعم من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، حيث شملت المرحلة مشروعات: حصاد المياه، ومحطة تحلية، وصوب زراعية، تربية دواجن ومناحل عسل مع مشاركة مجتمعية كبيرة من شيوخ القبائل المحليين.

كما أطلق مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح قافلة بيطرية لخدمة منطقة السلوم الحدودية ضمن مشروع "برايد"، حيث تم تحصين وعلاج أكثر من 4000 رأس من أغنام البرقي في قرى: أبو زريبة، بق بق، وأوجرين، القافلة قدّمت علاجًا للأمراض الطفيلية والالتهابات، وشهدت تفاعلًا واسعًا من المربين المحليين.

بحوث الصحراء التنمية الزراعية دعم التنمية الزراعية المناطق الصحراوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين.. ماذا قال المطرب أحمد عامر في آخر منشور له؟

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الفنان الراحل احمد عامر

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة أحمد عامر.. محبوه يودعونه من مسجد الحرايري بسمنود| صور

أحمد عامر

موعد ومكان جنازة المطرب أحمد عامر

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوم

أحمد عامر

وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر

ترشيحاتنا

احمِ قلبك.. 5 عادات يومية تقيك من النوبة القلبية

احمِ قلبك.. 5 عادات يومية تقيك من النوبة القلبية

الاب وبناته الثلاث

زوجته بلغت عنه.. 100 ضابط أمريكي للبحث عن جندي سابق قتل بناته الثلاثة

اكتشاف عالم مفقود

اكتشاف عالم مفقود يعود لـ 34 مليون عام.. ماذا وجدوا بداخله؟

بالصور

استشاري تغذية تحذر: خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك

ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك
ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك
ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك

بعد رحيل أحمد عامر.. جمال شعبان: الجلطة القاتلة ما بترحمش سن ولا صحة

بعد رحيل أحمد عامر جمال شعبان ..ليه بنموت فجأة؟ الجلطة القاتلة ما بترحمش سن ولا صحة
بعد رحيل أحمد عامر جمال شعبان ..ليه بنموت فجأة؟ الجلطة القاتلة ما بترحمش سن ولا صحة
بعد رحيل أحمد عامر جمال شعبان ..ليه بنموت فجأة؟ الجلطة القاتلة ما بترحمش سن ولا صحة

5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت.. تقدر تستغنى عنها بسهولة وتوفر الفاتورة

5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت
5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت
5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت

5 أعشاب فعّالة لتهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر.. جربها قبل اللجوء للأدوية

5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر
5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر
5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر

فيديو

اعتذار مسلم لمصطفي كامل

كنت موجوع.. رسالة مسلم لمصطفى كامل بعد ما دعا عليه

أغنية كاريزما للمطرب شو

“شو” يطرح كليب كاريزما في شراكة مصرية يابانية | فيديو

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين.. ماذا قال المطرب أحمد عامر في آخر منشور له؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد