بحوث الصحراء: جهود وأنشطة لدعم التنمية المستدامة والمزارعين بالمناطق الصحراوية

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا اشتمل على أبرز الجهود والأنشطة البحثية والإرشادية والخدمية والميدانية التي بذلها مركز بحوث الصحراء خلال شهر يونيو الماضي.

وقال الدكتور حسام شوقي رئيس المركز، أنه تم خلال شهر يونيو الماضي، انجاز المزيد من الأنشطة والجهود البحثية والإرشادية والخدمية المهمة، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار الدور المحوري للمركز، لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، وتعزيز القدرات الإنتاجية للمناطق الصحراوية، ورفع مستوى معيشة أبناء هذه المجتمعات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وخلال يونيو الماضي، استقبل مركز التنمية المستدامة لموارد الوادي الجديد وفدًا من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي للتنمية (AECID) ومنظمة إيكاردا (ICARDA)، لتفقد مشروع "الزراعة الصحراوية المبتكرة" المنفذ في الوادي الجديد وأسوان.

استعرضت الزيارة نماذج للزراعة المتكاملة مثل استزراع الأزولا، تصنيع الأعلاف، وتربية الحيوانات الصغيرة، بهدف تحسين سبل العيش ورفع دخل المزارعين، واختُتمت الزيارة بلقاء محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، الذي أشاد بالمشروع ودعا لتوسيعه.

وافتتح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء الورشة الوطنية الرابعة لمشروع جيمس وأفريقيا، المرحلة الثانية، بمدينة شرم الشيخ لدعم الزراعة الذكية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد تحت عنوان: استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في دعم اتخاذ القرار لإدارة الموارد الطبيعية والزراعة المستدامة"، حيث تم استعراض المنصات المختلفة، الخاصة برصد الموارد المائية، تدهور الأراضي، والزراعة الموسمية، وتطبيقات الري الذكي وتشخيص الأمراض وحيث اختُتمت بجولة ميدانية في رأس سدر لتطبيق التقنيات عمليًا.

ونظّم المركز أيضا بالتعاون مع جمعية أبوصويرة ومديرية الزراعة بجنوب سيناء، ورشة عمل لتوثيق المؤشر الجغرافي لزيت زيتون برأس سدر، حيث استعرضت الورشة الخصائص الفريدة للمنتج المرتبطة بالتربة والمناخ المحلي، إلى جانب الجوانب الفنية والتشريعية لتسجيله كمؤشر جغرافي يدعم صغار المزارعين ويرفع القيمة التسويقية محليًا ودوليًا.

وبمناسبة اليوم العالمي للتصحر أكد الدكتور حسام شوقي التزام المركز برؤية وطنية لتحقيق الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة، في مناسبة اليوم العالمي تحت شعار:"استعادة الأرض.. إطلاق العنان للفرص".

كما استعرض المركز مشروعاته في مكافحة التصحر، من بينها: تنمية المجتمعات البدوية، واستخدام المياه غير التقليدية، استعادة الأراضي المتدهورة مع التأكيد على الشراكات المحلية والدولية في تنفيذ هذه الرؤية.

وواصل المركز جهود وأنشطة مبادرة "اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير" في شمال وجنوب سيناء لدعم المزارعين، حيث شملت الزيارات مناطق مثل سهل القاع وأسلا وعريق، كذلك تم تقديم الدعم الفني حول: زراعة النخيل، والوقاية من الآفات، وتجهيز التربة وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بجنوب سيناء.

وأعلن الدكتور شوقي انطلاق المرحلة الثانية من مشروع التنمية الزراعية المتكاملة في وادي فيران وسانت كاترين بجنوب سيناء بدعم من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، حيث شملت المرحلة مشروعات: حصاد المياه، ومحطة تحلية، وصوب زراعية، تربية دواجن ومناحل عسل مع مشاركة مجتمعية كبيرة من شيوخ القبائل المحليين.

كما أطلق مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح قافلة بيطرية لخدمة منطقة السلوم الحدودية ضمن مشروع "برايد"، حيث تم تحصين وعلاج أكثر من 4000 رأس من أغنام البرقي في قرى: أبو زريبة، بق بق، وأوجرين، القافلة قدّمت علاجًا للأمراض الطفيلية والالتهابات، وشهدت تفاعلًا واسعًا من المربين المحليين.