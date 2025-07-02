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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر سيتي يبدأ المحادثات مع روبن دياز من أجل تجديد عقده

روبن دياز
روبن دياز
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن صفقة نادي مانشستر سيتي.

وكتب أمير هشام:"فابريزيو رومانو.. مانشستر سيتي بدأ المحادثات مع روبن دياز من أجل تجديد عقده".

كان الناقد الرياضي السعودي، سليمان الجابري، أكد أنه يتوقع وصول ناق إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن كل الأمور ميسرة، وأن الفوز يجلب المزيد من الانتصارات، في ظل تهيئة الظروف التي تمكّن الهلال من الصعود للنهائي، وحمل لواء المشروع الرياضي السعودي الذي واجه انتقادات عديدة.

وقال سليمان الجابري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن فوز الهلال السعودي على مانشستر سيتي أنصف المشروع الرياضي السعودي، وكل ما حظيت به الكرة السعودية من دعم، مشيرًا إلى أن الهلال قدم ملحمة تاريخية في مباراته أمام مانشستر سيتي، أظهر خلالها قوة وتطور الكرة السعودية.

وتابع الناقد الرياضي السعودي، أن التعاقد مع مدرب كبير كان نقطة تحول في أداء الفريق، حيث أعاد تشكيل الهلال بأسلوب فني مميز وتكتيك متطور، مشيرًا إلى أن الهلال لم يكن بهذا الشكل قبل قدوم المدرب الجديد، ومع ذلك، ورغم النقص والغيابات، حقق الفريق بدايات مميزة وأداءً لافتًا.

ولفت إلى أن  الفريق كان يقدم أداءً مميزًا من خلال منافساته في الدوري السعودي، الذي يُعد واحدًا من أهم عشرة دوريات على مستوى العالم، وتشهد منافساته قوة كبيرة، مؤكدًا أن الفوز التاريخي للهلال جاء كنتيجة طبيعية لنجاح المشروع الرياضي السعودي، الذي يحظى بدعم كبير من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

مانشستر سيتي امير هشام الاهلي

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