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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة جديدة في زعيم الثغر.. مورو ساليفو يشكو الاتحاد السكندري

مورو ساليفو
مورو ساليفو
حسام الحارتي

قدم الغانى مورو ساليفو، لاعب الاتحاد السكندري، شكوى ثانية ينذر فيها إدارة زعيم الثغر بسبب عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضى، كما طالب بالحصول على قيمة عقده عن الموسم الجديد، وهو الموسم الأخير في عقده مع الفريق السكندري.

وطلب ساليفو في شكواه بالحصول على مستحقاته المالية والبالغة 392 ألف دولار، عبارة عن 132 ألف دولار عن الموسم الماضي، و160 ألف دولار عن الموسم المقبل، بخلاف التعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب عدم الحصول على مستحقاته.

ويترقب ساليفو مرور أسبوعين على تقديم الشكوى لفسخ عقده مع النادي حال عدم سداد مستحقاته المتأخرة والرحيل المجاني عن زعيم الثغر.

ويتبقى موسم في عقد مورو ساليفو مع الاتحاد السكندري، ويرغب في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة عن الموسم الماضي من قبل نادي الاتحاد، وأمهل النادي أسبوعا في إخطار رسمي، قبل التحرك لشكوى النادي في الفيفا والمطالبة بفسخ العقد من جانب واحد.

وكان مورو ساليفو عقد جلسة مع محمد مصيلحي، رئيس النادي السابق، واتفق معه على الحصول على 120 ألف دولار من قيمة مستحقاته المتأخرة ويتم إيداعها في حسابه، ولكن بعد استقالة مصيلحي من رئاسة نادي الاتحاد تعطل الاتفاق مع اللاعب.

الغانى مورو ساليفو الاتحاد السكندري زعيم الثغر نادي الاتحاد محمد مصيلحي

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