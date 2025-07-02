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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تخفيف الأعباء عن المزارعين.. الفلاحين تكشف 10 مزايا يقدمها البنك الزراعي

النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين
النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين
شيماء مجدي

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بالمزايا التي يقدمها البنك الزراعي المصري للمواطنيين وعملاء البنك وفي قلبهم الفلاحين، والتي تتضمن باقات متنوعة من القروض التي تلبي احتياجات المواطنين، بأسعار فائدة تنافسية وشروط سداد ميسرة.

وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، أن البنك الزراعي المصري يقدم قروض زراعية متنوعة لدعم الفلاحين والمزارعين وتحسين مستوى دخولهم، من خلال تمويل تغطية تكاليف الخدمة الزراعية والإنتاج النباتي بمختلف أنواعه.

وأوضح أمين عام الفلاحين، أن أهم مميزات قرض الفلاح، انه يتضمن تمويل يصل إلى 100% من قيمة الموازنة المحصولية المعتمدة، وتغطية شاملة لتكاليف المحاصيل الحقلية والبستانية،ودعم المحاصيل المحملة بنسبة 25% من الفئة التسليفية للمحصول الأساسي،وفترات سماح للسداد لتخفيف الأعباء عن المزارعين،بالإضافة لإمكانية الحصول على تمويل للمشروعات الزراعية التي تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام.

أما عن أسعار الفائدة، فأشار "ابواللوز" إن الفائدة تبلغ 5% فقط للمحاصيل المدعمة، وسعر الإقراض من البنك المركزي + 5% للمحاصيل غير المدعمة.

وعن أنواع قروض الإنتاج النباتي، فهي القروض قصيرة الأجل مخصصة لتمويل محاصيل لا تتجاوز دورتها الإنتاجية عامًا واحدًا، وتشمل:

-بنجر السكر.

-خدمة بساتين الفاكهة.

-النباتات الطبية والعطرية.

-نباتات الزينة وإنتاج الشتلات وزهور القطف.

-المحاصيل المزروعة تحت الصوب الزراعية أو الأنفاق الخندقية.

وعن القروض متوسطة وطويلة الأجل

فهي تغطي المحاصيل والمشروعات الزراعية التي تمتد لأكثر من عام، مثل:

-قصب السكر.

-إنشاء وتجديد البساتين ومشاتل الفاكهة.

-معامل تربية الأنسجة لإنتاج الشتلات.

-أنشطة زراعية مشابهة طويلة الأجل.

المستندات المطلوبة لقرض الفلاح

-صورة من بطاقة الحيازة الزراعية.

-بطاقة الخدمات الزراعية.

-إقرار زراعي من المزارع يوضح نوعية ومساحة المحاصيل المزروعة.

-بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

المزايا الفلاحين المزارعين أسعار الفائدة

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