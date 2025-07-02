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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جهود مصرية قطرية بشأن هدنة غزة وتحرك إيراني تجاه الوكالة الذرية

إسرائيل وإيران
إسرائيل وإيران
محمود محسن

سلط برنامج "منتصف النهار" الذي تقدمه الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوءَ على التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث ناقش البرنامج الجهود المصرية القطرية بشأن هدنة غزة، تحرك إيراني تجاه الوكالة الذرية، ووقف واشنطن توقف شحنات أسلحة إلى كييف.

فمع استمرار حرب الإبادة على غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المتواصل، منذ فجر اليوم، بينما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع حدث أمني صعب في القطاع، وقالت فصائل فلسطينية إنه تم تنفيذ عملية مركبة نوعية استهدفت عشرات الجنود ورتلا لآليات إسرائيلية شرق حي الشجاعية بغزة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن مصر وقطر ستقدمان الاقتراح النهائي بشأن هدنة غزة، موضحا أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.

وفي ملف آخر، وبين رسائل التهديد العلنية والتحركات الدبلوماسية خلف الكواليس، يعود الملف النووي الإيراني إلى واجهة المشهد الإقليمي والدولي. بعدما صادق الرئيس الإيراني على قانون لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية في تصعيد جديد قبل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن من شأنها أن تعيد خلط أوراق التفاوض. فهل تتجه المنطقة نحو تسوية سياسية.. أم أن التصعيد لا يزال خيارًا حاضرًا؟

وإلى الملف الروسي الأوكراني، حيث أعلنت الإدارة الأمريكية تعليق إرسال شحنات أسلحة معيّنة إلى أوكرانيا، بينها صواريخ دفاع جوي، مبررة ذلك بوضع مصالح الولايات المتحدة في المقام الأول، إذ جاءت الخطوة في إطار قلق واشنطن من تراجع مخزونها من الذخائر.


وهو ما دفع (الكرملين) للترحيب بقرار الولايات المتحدة تعليق شحنات بعض الأسلحة إلى أوكرانيا، معتبرا أن خفض الدعم العسكري لكييف "يجعل نهاية النزاع أقرب".

بينما استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية القائم بالأعمال الأمريكي في كييف بعد القرار لمناقشة المساعدات العسكرية والتعاون الدفاعي، وسط تأكيدات كييف على الأهمية القصوى لاستمرار واشنطن في تسليم كييف حزم المساعدات العسكرية المعتمدة.

الجهود المصرية القطرية غزة الوكالة الذرية كييف فصائل فلسطينية

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