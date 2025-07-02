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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حماة الوطن: تمثيل المرأة والشباب أولوية في الشيوخ والنواب

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
قسم التوك شو

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أن الاحزاب السياسية في مصر، وعلى رأسها حزبا حماة الوطن ومستقبل وطن، تعمل منذ خمس سنوات على تنفيذ مبادرات حقيقية مثل فك كرب الغارمات، ودعم الشعب الفلسطيني، والمشاركة في القضايا الوطنية الكبرى.

وأشار سليمان، خلال مداخله هاتفيه  لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، إلى أن الحزب يضع في مقدمة أولوياته مشاركة المرأة والشباب في قوائم انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حفاظًا على حقوقهم ودورهم الفاعل في الحياة السياسية.

وأوضح المتحدث باسم الحزب أن ما يشغل "حماة الوطن" هو كل ما يمس المواطن المصري بشكل مباشر، مثل قضايا قانون الإيجار القديم، والتعليم، والصحة، فضلًا عن العمل على رفع الوعي المجتمعي والتثقيف السياسي .

حماة الوطن الشيوخ النواب مصر الدكتور عمرو سليمان الشعب الفلسطيني الإيجار القديم

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