محلل فلسطيني: هدنة غزة قريبة.. وإسرائيل قد تحتل ما تبقّى من القطاع إذا فشلت المفاوضات

أكد المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن الاتفاق الأخير بين إسرائيل وحركة حماس، تضمّن تعديلات بسيطة، أبرزها الإفراج عن ٨ أسرى في اليوم الأول، مع تأجيل الإفراج عن اثنين آخرين إلى اليوم الخمسين، بالإضافة إلى تسليم نصف عدد الجثث خلال هذه المرحلة، على ثلاث مراحل، تمتد لشهرين كاملين.

وأوضح مطاوع، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن الشهرين القادمين سيشهدان مفاوضات مكثّفة بهدف التوصل إلى وقف شامل للحرب، معتبرًا أن هذه الفرصة هي الأخيرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار المحلل السياسي إلى أنه في حال فشل التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة، فإن إسرائيل قد تقدم على احتلال ما تبقّى من قطاع غزة، والمقدّر بـ٢٠٪، حتى لو اضطرت للتضحية برهائنها، على حدّ قوله.

إعلان التهدئة رسميًا

وأضاف مطاوع أن إسرائيل، و حتى في حال التوصل إلى هدنة، ستواصل تصعيدها العسكري حتى اللحظات الأخيرة قبل إعلان التهدئة رسميًا، مؤكدًا في الوقت ذاته، من وجهة نظره، أن الهدنة ستحدث لا محالة، نظرًا لعدم وجود خيار آخر أمام حركة حماس.