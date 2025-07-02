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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته حول قانون الإيجار القديم بعد موافقة النواب

الإيجار القديم
الإيجار القديم
محمد الشعراوي

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع منح فترة انتقالية كافية للطرفين، وتحديد آليات واضحة لتحريك القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، وضمان التوازن بين حماية حقوق المواطنين واحترام مبدأ الملكية.

وفيما يلي يقدم موقع صدى البلد إجابات شاملة لأبرز الأسئلة الشائعة والمثارة حول القانون الجديد، لتوضيح بنوده وتفاصيله للمواطنين.

س. ما هو نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد؟

ج. يسري القانون على:

الأماكن المؤجرة لغرض السكنى.

الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

س. متى تنتهي عقود الإيجار القديمة وفقًا للقانون الجديد؟

ج. تنتهي عقود إيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون.

تنتهي عقود الإيجار لغير السكنى بعد 5 سنوات من نفس التاريخ.

 

س. من الذي يحدد المناطق “متميزة، متوسطة، اقتصادية” لتطبيق الزيادات؟

ج. يتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، وتقسم المناطق وفقا لمعايير تشمل الموقع، البناء، المرافق، القيمة الإيجارية، وغيرها.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء لتنظيم عمل هذه اللجان.

 

س. ما قيمة الإيجار الجديد للوحدات السكنية؟

ج. في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.

في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيها.

وحتى تنتهي لجان الحصر من عملها، يدفع المستأجر 250 جنيها شهريا مؤقتا، ثم يسدد الفرق إن وجد بالتقسيط بعد صدور التقسيم.

س. كم تكون الزيادة في الإيجار لغير السكنى؟

ج. تصبح القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، اعتبارا من الشهر التالي لتطبيق القانون.

الإيجار القديم

س. هل توجد زيادات سنوية على الإيجار؟ وما قيمتها

ج. هناك زيادة سنوية دورية بنسبة 15% تطبق على كافة العقود .

 

س. متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة؟

ج. في نهاية الفترة المحددة في المادة (2) أي بعد 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى.

س. هل توجد حالات أخرى تؤدي للإخلاء قبل انتهاء المدة

نعم يوجد وهي إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.

وإذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.

 

س. هل يمكن للمؤجر طرد المستأجر إذا امتنع عن الإخلاء؟

ج. نعم يمكنه تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطرده فورا، دون الإخلال بحق التعويض.

 

س. هل يحق للمستأجر طلب وحدة بديلة من الدولة؟

ج. نعم بشرط أن يتقدم بطلب قبل انتهاء مدة العقد، وأن يرفق الطلب بإقرار بالإخلاء.

ويكون له الأولوية في التخصيص من وحدات الدولة سكنية أو غير سكنية، إيجارا أو تمليكا، خاصة إذا كان من الفئات الأولى بالرعاية.

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