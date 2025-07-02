مفاجأة بشأن مستقبل ميسي مع إنتر ميامي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن احتمالية اتخاذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرارًا مفاجئًا بشأن مستقبله مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، في ظل رغبته بالاستعداد الأمثل لبطولة كأس العالم المقبلة 2026.

وأفادت صحيفة "ماركا" أن ميسي، الذي ينتهي عقده الحالي مع إنتر ميامي في ديسمبر المقبل، لا يرغب في البقاء داخل الدوري الأمريكي خلال الموسم القادم، خاصة وأن المسابقة تنطلق أواخر فبراير، وهو ما لا يتناسب مع خطته للتحضير للبطولة العالمية.

ويرى ميسي أن توقيت بداية الدوري الأمريكي لا يخدم استعداداته الفنية والبدنية للظهور بأفضل حال في المونديال، والذي تستضيفه كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك صيف 2026.

وبحسب المصدر ذاته، فإن النجم المتوج بكأس العالم 2022 يدرس خيار العودة إلى برشلونة في عقد قصير الأمد يمتد لـ6 أشهر فقط، يسمح له بإنهاء مسيرته رسميًا مع النادي الكتالوني، الذي سجل معه 672 هدفًا وصنع 303 آخرين خلال 778 مباراة، وتوّج بـ35 لقبًا و7 كرات ذهبية.

وفي حال تمت الصفقة، سيكون ميسي قد جمع بين ختام مسيرته الأوروبية في ملعب كامب نو والاستعداد المثالي للمشاركة الأخيرة له على الأرجح في كأس العالم.