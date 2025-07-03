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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصري يكثف مفاوضاته لضم توفيق محمد من بتروجت

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
رباب الهواري

يكثف نادي المصري البورسعيدي مفاوضاته مع نادي بتروجت من أجل الحصول على خدمات الظهير الأيسر توفيق محمد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف الإعلامي جمال الغندور عبر برنامج “ستاد المحور” أن الأيام القليلة الماضية شهدت تحركات جادة من جانب إدارة المصري لحسم الصفقة لصالحها.

مطالب مالية من بتروجت

وأكد الغندور نقلاً عن مصدر داخل نادي بتروجت أن الإدارة البترولية حددت مبلغ 30 مليون جنيه للموافقة على الاستغناء عن اللاعب لصالح المصري. وأوضح أن هذا الطلب المالي يعكس تمسك بتروجت بتوفيق محمد، نظراً لقيمته الفنية الكبيرة ودوره المؤثر مع الفريق في الموسم الماضي.

ترحيب من المصري ودخول في مفاوضات رسمية

من جانبه، أبدى النادي المصري ترحيباً مبدئياً بالمبلغ المطلوب، وأكد استعداده لتلبية مطالب بتروجت من أجل حسم الصفقة سريعاً. وأضاف الغندور أن هناك جلسة مرتقبة ستجمع مسؤولي الناديين خلال الأيام المقبلة، بهدف إنهاء الاتفاق بشكل رسمي والإعلان عن انتقال اللاعب.

توفيق محمد.. هدف مهم للمصري

ويُعد توفيق محمد من أبرز الأسماء في مركز الظهير الأيسر بالدوري المصري، حيث لفت الأنظار خلال الموسم المنقضي بأدائه المميز مع بتروجت، ما دفع عدة أندية للاهتمام بضمه، إلا أن المصري يبدو الأقرب لحسم الصفقة حالياً.

من المتوقع أن تتضح الصورة خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً مع رغبة الطرفين في إتمام الصفقة بما يخدم مصالحهما الفنية والمالية.


 

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