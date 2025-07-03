كريم الدبيس يقترب من مغادرة الأهلي على سبيل الإعارة

كشف الإعلامي جمال الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، عن اقتراب ظهير أيسر النادي الأهلي كريم الدبيس من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك بنظام الإعارة بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة.

جلسة حاسمة بين الدبيس والجهاز الفني

أوضح الغندور أن اللاعب عقد جلسة مطولة مع المدرب ريكاردو ريبيرو، المدير الفني للفريق، ومحمد يوسف، عضو الجهاز الفني، حيث عبّر خلالها عن رغبته في خوض تجربة جديدة خارج أسوار القلعة الحمراء، من أجل استعادة مستواه الفني والبدني بعد فترة من التراجع في معدل مشاركاته.



ريبيرو يتمسك باللاعب

من جانبه، أكد ريبيرو خلال الجلسة أن كريم الدبيس لا يزال ضمن حساباته الفنية، مشددًا على أن الموسم طويل ويحتاج إلى كل العناصر المتاحة في قائمة الفريق، خاصة في ظل ضغط المباريات وتعدد البطولات المحلية والقارية التي يشارك فيها الأهلي.

اللاعب يطلب مهلة للتفكير

على الرغم من تمسك الجهاز الفني به، طلب كريم الدبيس مهلة للتفكير في العروض المقدمة له، مؤكدًا أنه تلقى عرضًا من أحد الأندية الأوروبية، بالإضافة إلى عرض محلي من أحد أندية الدوري المصري الممتاز، دون الكشف عن الأسماء.

وعد بالرد بعد دراسة العروض

اختتم الغندور تصريحاته بأن ريبيرو وعد اللاعب بدراسة الموقف بعناية واتخاذ القرار المناسب الذي يخدم مصلحة الطرفين، سواء ببقاء اللاعب مع الفريق أو السماح له بالرحيل على سبيل الإعارة لاكتساب مزيد من الخبرات والمشاركة بانتظام.

مستقبل اللاعب على المحك

يبقى مستقبل كريم الدبيس في يد الجهاز الفني، خلال الأيام المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه العروض ومدى حاجة الفريق له، خاصة في ظل وجود بدائل في مركز الظهير الأيسر.



