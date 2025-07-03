قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشفيات غزة تستقبل 118 شهيدا و581 إصابة خلال 24 ساعة
تزوج قبل 11 يوما وترك 3 أطفال.. معلومات عن جوتا بعد وفاته في حادث مروع
رئيس زراعة الشيوخ: 30 يونيو تحقق طفرة إنتاجية في البلاد
بعد قفزته 500 جنيه.. اعرف سعر الذهب اليوم والدولار في البنوك
عرض خليجي.. والد أشرف داري يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي
هل يستحق البائع العربون إذا لم يتم البيع؟.. الإفتاء تجيب
باقي خطوة| لاعب جديد يقترب من الزمالك.. ما القصة؟
فرانشيسكا ألبانيز: آن الأوان لوقف دعم اقتصاد الإبادة الجماعية في غزة
جماهير ليفربول تودّع «جوتا».. وتنكس علم الريدز
هيقلب الموازين.. تحديث جديد لـ جوجل لتطبيق الصور الشهير Google Photos
انقلاب سيارة وإصابة 3 أشخاص على صحراوي أطفيح
المستشارة أمل عمار تشارك في القمة العالمية للمرأة 2025 بـ ألمانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عند عدم رغبة العميل في السلعة وإرجاعها.. من يتحمل تكلفة الشحن؟

من يتحمل تكلفة الشحن عن إرجاع السلعة
من يتحمل تكلفة الشحن عن إرجاع السلعة
شيماء جمال

تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه، إن هناك بعض الإعلانات على المتاجر الإلكترونية تتضمن شرطًا ينص على أن العميل يتحمل تكلفة الشحن عند إرجاع السلعة إذا لم تعجبه.. فهل هذا الشرط جائز شرعا.

من يتحمل تكلفة الشحن في حال إرجاع السلعة

وأجاب “شلبي” خلال تصريح له، عن السؤال قائلا: إن هذا الشرط جائز شرعًا وقانونيًا طالما كان واضحًا في الإعلان أو العقد، ووافق عليه الطرفان بالتراضي. 


وأوضح المشتري إذا قرأ هذا الشرط ووافق عليه قبل الطلب، فبذلك يكون قد اتفق مع البائع على تحمل تكلفة الشحن في حالة الإرجاع، ولا مانع شرعي في ذلك.

وأشار إلى أن فكرة الإرجاع نفسها أمر متفق عليه بين الجميع، خاصة إذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات، حينها يتحمل البائع مسؤولية الإرجاع والتبديل.

وتابع: أما في الحالات التي يكون فيها الشرط مبنيًا على اتفاق مسبق بين الطرفين، فالأمر يعود للتراضي والالتزام بما تم الاتفاق عليه.

هل دفع عربون في معاملات البيع والشراء حرام؟

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافًا بين المذاهب حول جواز استخدام العربون في معاملات البيع.

وأوضح عبد السميع، في إجابته عن سؤال: هل دفع عربون في معاملات البيع حرام؟، أن مذهب الحنفية والشافعية لا يجوز العربون لما قد يترتب عليه من إشكالات في الحياة اليومية، بينما الحنابلة والمالكية يجيزون ذلك.

وأشار إلى أن العربون يُعتبر نوعًا من توثيق الصفقة ويُستخدم لحماية حقوق الطرفين، خاصة في حالات الشراء حيث قد يتراجع أحدهم عن الصفقة بعد الاتفاق، منوهًا بأن القانون المصري يعترف بالعربون ويتيح للبائع الاحتفاظ به إذا قرر المشتري التراجع عن الصفقة.

وأضاف أنه في حالة تراجع البائع، يتعين عليه إعادة العربون للمشتري، مع الأخذ في الاعتبار أي شروط متفق عليها في العقد، مع ضرورة وجود عقد مكتوب يتضمن شروط العربون، حيث يمكن للطرفين تحديد ما يحدث في حالة التراجع عن الصفقة.

ولفت إلى أن الشرط الجزائي قد يطبق في حالة تراجع أحد الطرفين، مما يساعد في تعويض الضرر الناتج عن هذا التراجع، مؤكدًا أن الالتزام بالشروط والأحكام في المعاملات المالية يعد من أسس التعامل الشرعي والمالي، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون عند شروطهم"، وبالتالي أي تراجع عن الصفقة دون احترام الشروط المتفق عليها يعد خيانة للأمانة.

تكلفة الشحن قيمة الشحن إرجاع السلع من بتحمل تكلفة الشحن دفع عربون العربون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

رسميًا| تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والأوراق والمستحقين

مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

شادي زلطة

أول رد من التعليم على امتحان الكيمياء المتداول بفيس بوك قبل اللجنة بنصف ساعة

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

الإيجار القديم

حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 .. معلم يعلن الحلول الصحيحة

الإيجار القديم

موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية: تعيين زوجة ضحية الأمطار بالوحدة المحلية بكمشيش

مطروح تحتفل بذكرى 30 يونيو

بمسيرة على الكورنيش وعروض بحرية لليخوت.. مطروح تحتفل بذكرى 30 يونيو

إقبال كبير على سوق اليوم الواحد للمواد الغذائية شمال الغردقة

إقبال كبير على سوق اليوم الواحد للمواد الغذائية شمال الغردقة

بالصور

ندوة توعوية وتثقيفية عن مخاطر الإدمان لأعضاء مركز شباب ناصر بالزقازيق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

احتفالات ثقافية وفنية بثورة 30 يونيو بمراكز ومدن الشرقية

ثقافة الشرقية
ثقافة الشرقية
ثقافة الشرقية

تحذير طبي من الماسكرا المقاومة للماء: قد تضر العيون

الماسكرا المقاومة للماء تجفف العين وتهدد صحتها
الماسكرا المقاومة للماء تجفف العين وتهدد صحتها
الماسكرا المقاومة للماء تجفف العين وتهدد صحتها

عادات بسيطة قد تدمر صحتك بصمت.. و5 خطوات بسيطة تنقذك

عادات تدمر صحتك ببطء دون أن تلاحظ
عادات تدمر صحتك ببطء دون أن تلاحظ
عادات تدمر صحتك ببطء دون أن تلاحظ

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رياح على بعض المناطق.. اعرف حالة الطقس اليوم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قفزته 500 جنيه.. اعرف سعر الذهب اليوم والدولار في البنوك

عمرو دياب

ابنته مفاجأة الألبوم.. عمرو دياب يطرح " ابتدينا" علي جميع المنصات

صورة عايدة رياض علي ظهر ميسي

عايدة رياض تثير الجدل: لقيت ميسي راسمني على ضهره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد