فيفا يعلن حكام مباراة الهلال ضد فلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية



يلتقي الهلال السعودي فلومينينسي البرازيلي، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان الهلال قد حقق مفاجأة مدوية بالفوز على مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الدور ثمن النهائي من المونديال.

ويسعى الهلال لتخطي عقبة فلومينسيني، وتحقيق إنجاز تاريخي جديد بالتأهل إلى الدور نصف النهائي.

حكام مباراة الهلال ضد فلومينينسي البرازيلي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن حكام مباراة الهلال ضد فلومينينسي البرازيلي حيث سيتولى الهولندي داني ماكيلي الصافرة ويعاونه كلا من هيسيل ستيجسترا وجان دي فريس، وسعيد مارتينيز حكمًا رابعًا، ووالتر لوبيز الحكم الخامس.

وسبق وأدار ماكيلي، مباراة الفريق السعودي أمام باتشوكا المكسيكي، في دور المجموعات، بكأس العالم للأندية وأنتصر الزعيم بثنائية نظيفة.

وتنطلق مباراة الهلال في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع المباراة على شبكة “DAZN”، بجانب قناتي إم بي سي مصر 2 وإم بي سي أكشن.