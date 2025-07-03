الاتحاد الأوروبي: مستعدون للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن ما نهدف إليه هو اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: “كل الأدوات مطروحة على الطاولة إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة”.

وتابعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: “مستعدون للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية”.



وفي وقت سابق، صرّح كازوهيكو أوكي، نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، أن طوكيو على دراية بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها تفضّل الامتناع عن التعليق على كل تصريح صادر عن المسؤولين الأمريكيين.

جاء ذلك وسط تجدد التوترات التجارية بين البلدين في ظل مساعي واشنطن لإعادة صياغة الاتفاقات التجارية الثنائية.

وبحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز»، أكد أوكي استمرار المشاورات الجادة بين البلدين، مشيرًا إلى اتفاقٍ مبدئي تم التوصل إليه خلال زيارة وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني ريوسي أكازاوا الأخيرة إلى واشنطن، والتي هدفت إلى تعزيز الحوار حول القضايا التجارية العالقة.