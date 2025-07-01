أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن مجلس الشيوخ عمل بجهد لتمرير قانون الضرائب، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الغخبارية ” في خبر عاجل .

وقال ترامب:" لا أفكر في تمديد مهلة الرسوم الجمركية التي تنتهي 9 يوليو".

وأضاف ترامب:" لا يمكن السماح لنحو 21 مليون شخص الدخول لأراضينا بطريقة غير شرعية".

وأكمل ترامب: “اليابان حققت مكاسب منا على مدى 40 عاما ، واليابان لم تستورد سيارات أمريكية على مدى 10 سنوات”.

وتابع ترامب:" هناك مفاوضات تجارية تجرى مع ألمانيا وإسبانيا، وسنسمح لبعض الدول بأن تأتي للولايات المتحدة لتبرم صفقات معانا".