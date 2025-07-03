الشرطة الفنلندية: اعتقال مشتبه بعد طعن أشخاص في مدينة تامبيري

أعلنت الشرطة الفنلندية اعتقال مشتبه به بعد طعن عدد من الأشخاص في مدينة تامبيري، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الفنلندية "نينا جوراكو" إن المصابين الثلاثة لم يتعرضوا لإصابات تهدد حياتهم.. مضيفة أن الشرطة تحقق في تقارير إعلامية تفيد بأن الطالب استهدف الفتيات في الهجوم.

واضافت الصحيفة أن المشتبه به أرسل "بيانا" إلى وسائل الإعلام الفنلندية في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، قال فيه إنه يخطط لطعن الفتيات قبل تسليم نفسه للشرطة وكتب أيضا أنه خطط للهجوم منذ ستة أشهر، بحسب وسائل إعلام محلية وتشمل المؤسسة التعليمية المعنية مدرسة ابتدائية ومدرسة ثانوية.