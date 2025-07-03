الكشف على 1309 مواطنين بالمجان في دمياط الجديدة

استكمالاً لسلسلة القوافل الطبية،، تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود مديرية الصحة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلال القوافل التى تتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية و وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، حيث تلقى " المحافظ " بيانا من المديرية فى هذا الخصوص، تضمن أبرز نتائج القافلة التى تم اطلاقها اليومين الماضيين ، ضمن خطة شهر يوليو الجارى ، بالحى الرابع بمدينة دمياط الجديدة.

و أشار الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة أن القافلة تضمنت ١٠ عيادات تخصصية متنقلة تردد عليها ١٣٠٩ مواطنين تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٣٢ حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " وكذلك فحص ٢١ حالة بالأشعة و ١٦ حالة أخرى بالسونار و إجراء ٣٨٩ تحليل بمعمل الدم و ٢١ تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة ٨ ندوات توعوية صحية حضرها ١٠١ مواطن..