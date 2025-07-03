إشادة برلمانية بتدخل الرئيس بملف الإيجار القديم .. ومطالب بالحصول على الشقق المغلقة

أشاد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان ورئيس غرفة التطوير العقاري بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعديلات قانون «الإيجار القديم».

وأكد شكري أثناء لقاء خاص مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، الذي يبث على قناة النهار، على أن الرئيس السيسي، تدخل بعدما راي المعترك بين المالك والمستأجر، وكانت وجهة نظره صائبة وجيدة، بضرورة «تحقيق التوازن»، في تعديلات مشروع القانون، بين «المالك والمستأجر» لتحقيق السلم الاجتماعي، مطالباً بحصول الملاك على الوحدات السكانية المغلقة التى لايوجد بها ساكن".

بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة

يذكر أن مشروع قانون الإيجار القديم من المشروعات الخلافية التي ترتبط بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت في نوفمبر 2024 حكماً بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وعدّته «عدواناً على حق الملكية».