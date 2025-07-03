موعد مباراة الهلال وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية

يستعد نادي الهلال السعودي لخوض اختبار من العيار الثقيل عندما يواجه فريق فلومينينسي البرازيلي، مساء الجمعة، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة في نسختها التاريخية بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

ويخوض "الزعيم" اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز الأسطوري على مانشستر سيتي بطل أوروبا بنتيجة 4-3، في مباراة دراماتيكية لن تُنسى، خطف فيها النجم ماركوس ليوناردو الأنظار بتسجيله هدف الفوز القاتل في الوقت الإضافي، مانحًا الهلال بطاقة العبور لمواجهة نارية جديدة.

ورغم غياب القائد سالم الدوسري للإصابة، يعوّل الجهاز الفني على عودة الشاب مصعب الجوير لتعويض الغيابات، بينما يواصل النادي سعيه لحسم صفقة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي قد يلتحق بالفريق في الساعات المقبلة لتعزيز القوة الهجومية.

في المقابل، يدخل فلومينينسي اللقاء بثقة كبيرة بعد تخطيه إنتر ميلان الإيطالي في دور الـ16 بهدفين دون رد، في لقاء قدّم خلاله الفريق البرازيلي أداءً قويًا أكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.

موعد مباراة الهلال وفلومينينسي

تقام المباراة علي ملعب كامبنج وورلد – الولايات المتحدة، يوم الجمعة 4 يوليو 2025

وذلك في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر

11:00 مساءً بتوقيت الإمارات

7:00 مساءً بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلومينينسي

تُبث المباراة المرتقبة عبر عدة قنوات ومنصات:

شبكة MBC: على قناتي MBC مصر2 وMBC Action

على قناتي MBC مصر2 وMBC Action منصة DAZN العالمية: التي تنقل جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 مجانًا وبجودة عالية بعد اتفاق رسمي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، متاحة بعدة لغات ولجميع دول العالم.

الطريق إلى النهائي.. مواجهات نارية في الانتظار

في حال تجاوز الهلال لعقبة فلومينينسي، سيصطدم في الدور نصف النهائي بالفائز من مواجهة بالميراس البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي، مما يُنذر بمواجهات نارية قد تقود الهلال نحو نهائي تاريخي، إذا استمر في عروضه الملحمية.

الهلال لا يسعى فقط للفوز، بل لكتابة فصل جديد في تاريخ الكرة الآسيوية، بعد أن أصبح أول نادٍ يُسقط بطل أوروبا في كأس العالم للأندية، ويقترب بخطى واثقة نحو المجد العالمي.