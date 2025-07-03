النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق

أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق وأحاله إلى ترامب للتوقيع عليه، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، كشف يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال أوشاكوف، إن الرئيس الروسي هنأ ترامب، بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي خلال اتصال هاتفي.

وأضاف: "تمنى بوتين لدونالد ترامب النجاح في تنفيذ الإصلاحات المخطط لها، وهنأه، بالطبع، بمناسبة العيد الوطني للولايات المتحدة، عيد الاستقلال، الذي يُحتفل به غدًا"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وتابع أوشاكوف: بوتين وترامب ناقشا القضية الأوكرانية خلال محادثات هاتفية، موضحا : "بطبيعة الحال، نوقشت القضية الأوكرانية، وأثار دونالد ترامب مجددًا مسألة الوقف المبكر للعمليات العسكرية".