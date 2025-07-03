ريال مدريد يقف دقيقة صمت حدادًا على جوتا وشقيقه قبل مواجهة دورتموند بمونديال الأندية

وقف لاعبو ريال مدريد والجهاز الفني بقيادة تشابي ألونسو، اليوم الخميس، دقيقة صمت مؤثرة في حديقة "نورث كاونتي ديستريكت" بمدينة بالم بيتش الأمريكية، قبل انطلاق الحصة التدريبية، حدادًا على روح لاعب ليفربول البرتغالي ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، لاعب نادي بينافيل، اللذين لقيا مصرعهما في حادث سير مأساوي وقع فجر اليوم.

وخيّم الحزن على أجواء تدريبات النادي الملكي، الذي يواصل تحضيراته الجادة لمواجهة مرتقبة أمام بوروسيا دورتموند الألماني، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025. اللقاء الذي يترقبه عشاق الساحرة المستديرة سيُقام مساء السبت المقبل، الموافق 5 يوليو، على ملعب "ميتلايف" في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان ريال مدريد قد بلغ ربع النهائي بعد فوز صعب ومثير على يوفنتوس الإيطالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي على ملعب "هارد روك" ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة العالمية.

في المقابل، يدخل بوروسيا دورتموند اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في إقصاء مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1 في مواجهة قوية احتضنها ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا.

وتسود حالة من الحزن في الأوساط الرياضية الأوروبية بعد وفاة ديوجو جوتا، أحد أبرز نجوم ليفربول، إلى جانب شقيقه لاعب بينافيل، في حادث أليم هز الوسط الكروي البرتغالي والعالمي، ودفع العديد من الأندية واللاعبين إلى نعيهما والتعبير عن صدمتهم الكبيرة تجاه الفاجعة.