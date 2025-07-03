بول بوجبا بعد انضمامه لموناكو: "لم أمت.. أريد العودة بقوة للمنتخب الفرنسي"

في أول ظهور رسمي له كلاعب ضمن صفوف موناكو، أعرب النجم الفرنسي بول بوجبا، اليوم الخميس، عن رغبته الجامحة في استعادة مستواه المعهود والعودة إلى صفوف المنتخب الفرنسي، مؤكدًا أن الطريق إلى "الديوك" يتطلب الكثير من العمل والإصرار.

وخلال المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبًا جديدًا للفريق الفرنسي بعقد يمتد لعامين، قال بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق: "هناك أماكن في المنتخب يجب الفوز بها، ويجب عليك أن تستحقها.. المنتخب الفرنسي يضم فريقًا كبيرًا ورائعًا".

وأضاف صاحب الـ31 عامًا بنبرة تحدٍّ: "أنا مصمم على العودة والاستمتاع بكرة القدم من جديد. عليّ أن أستعيد المتعة التي فقدتها في الفترة الماضية. مع الوقت والصبر، أريد استعادة أفضل نسخة من بول بوجبا. لقد تعرضت لضربة نفسية وجسدية خلال الأعوام الماضية، لكن بوجبا لم يمت.. ما زلت هنا، وأكثر رغبة من أي وقت مضى في العودة".

وتابع النجم الفرنسي، الذي ابتعد عن الملاعب لفترات طويلة بسبب الإصابات والإيقاف: "نسيت كل شيء عن الماضي، بل إني ممتن له. لقد ساعدني على النمو كرجل، وفتح لي عيني على العالم الحقيقي، وعلى ما يمكن أن يحدث في الحياة".

واختتم بوجبا حديثه برسالة إيجابية: "ليس لديّ أي نية للانتقام من أحد. أنا سعيد فقط لأنني سأعود إلى الملعب وأقوم بما أحبه أكثر من أي شيء آخر في العالم".

يذكر أن بوجبا كان قد غاب عن الملاعب لفترات طويلة بعد سلسلة من الإصابات وأزمة المنشطات التي أدت إلى إيقافه مؤقتًا، قبل أن يعلن نادي موناكو تعاقده معه رسميًا في خطوة جديدة نحو إعادة إحياء مسيرته الكروية.