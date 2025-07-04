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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب التجمع يعلن أسماء مرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ غدا

سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع
سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع
معتز الخصوصي

قال سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع أن الأمانة العامة لحزب التجمع ستعقد إجتماع غدا السبت لإعلان أسماء مرشحي حزب التجمع على المقاعد الفردية والقوائم ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد عبد العال في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أنه من المقرر أن يصدر حزب التجمع يعلن فيه أسماء مرشحي حزب التجمع على المقاعد الفردية والقوائم ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع أن حزب التجمع شارك في الاجتماع التنسيقي الذي عقد أمس في حزب مستقبل وطن ، لممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأكد عبد العال أن اجتماع أمس تم فيه الإعلان فيه عن تدشين التحالف الانتخابي “القائمة الوطنية من أجل مصر” لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عام 2025.

وأشار رئيس حزب التجمع إلى أن  التحالف الانتخابي “القائمة الوطنية من أجل مصر” لعب دور مهم في تجميع الأحزاب المتحالفة انتخابيا.

سيد عبد العال حزب التجمع أسماء مرشحي حزب التجمع مجلس الشيوخ

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