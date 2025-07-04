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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لقجع: نستهدف التتويج بكأس إفريقيا 2025 .. وسننافس على لقب مونديال 2026

فوزي لقجع
فوزي لقجع
إسلام مقلد

جدد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، التأكيد على الطموحات الكبيرة للمنتخب الوطني، مشددًا على أن الهدف في المرحلة المقبلة يتجاوز تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 إلى التتويج بها والاحتفاظ بالكأس داخل المغرب.

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، قال لقجع: "نحن مستعدون ليس فقط لتنظيم نسخة تاريخية من كأس أمم إفريقيا، بل للفوز بها أيضًا. نملك منتخبا قويا بقيادة أشرف حكيمي ومجموعة من المواهب الشابة، وبدعم جماهيرنا، يمكننا تحقيق ذلك".

وأضاف أن طموح المغرب لا يتوقف عند حدود القارة، بل يمتد إلى كأس العالم 2026، موضحًا: "نذهب إلى مونديال أمريكا من أجل تجاوز إنجاز قطر. لا ننتظر حتى 2030 في بلدنا للمنافسة على اللقب العالمي، بل سنطارد الحلم من الآن، ونملك ما يؤهلنا لذلك".

وفي تعليقه على ملف أصحاب الجنسيات المزدوجة، ومنهم لامين يامال الذي فضل تمثيل إسبانيا، أكد لقجع احترامه لاختيارات اللاعبين، مشيرًا إلى أن "يامال لديه جذور مغربية ويزور البلاد مع أسرته، لكننا نحترم قراره كما نحترم أولئك الذين اختاروا الدفاع عن ألوان المغرب".

وحول استعدادات المغرب لاستقبال جماهير المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا، خاصة الجماهير الجزائرية، قال لقجع: "بطبيعة الحال جماهير الجزائر مرحب بها في المغرب، وهم يعلمون ذلك جيدًا، فهناك جالية جزائرية كبيرة تعيش بيننا وتحظى بكل الاحترام، ولا أحد يضايقها".

فوزي لقجع الاتحاد المغربي لكرة القدم المغرب بطولة كأس الأمم الإفريقية بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025

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