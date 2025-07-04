التريند السبب .. حبس متهمين 4 أيام للتعدي على فتاة الشاطبي بالإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي الإسكندرية برئاسة المستشار نير سكيكر رئيس النيابة، حبس متهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالشاطبي وتصويرها بدون إذن.

قررت النيابة إخلاء سبيل المتهم الثالث بمبلغ 10 الف جنيه ،لعدم وجود دور للمتهم الثالث في الواقعة بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

كشفت التحقيقات، اعتراف المتهم الأول بارتكاب الواقعة والمتهم الثاني الذي قام بنشر المقطع المصور علي وسائل التواصل الاجتماعي من أجل زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح من ذلك، وعقب ورود التحريات أصدرت قرارها المتقدم.

كانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدي على فتاة بالركل حال سيرها بأحد الشوارع بمحافظة الإسكندرية.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائمين على مقطع الفيديو المشار إليه (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الإسكندرية).. وبمواجهتهم اعترفوا بمشاهدتهم الفتاة المذكورة بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية، فاتفقوا على قيام أحدهم بالتعدي عليها بالركل على سبيل المزاح، وتصوير مقطع الفيديو ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية تم اتخاذ الإجراءات القانونية.