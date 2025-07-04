الري: نسعى لتوفير مياه مستدامة لـ القصب والبنجر

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير المياه اللازمة لزراعة قصب وبنجر السكر، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتعزيز الأمن الغذائي القومي.

إعلام السويس تستجيب لنداء وزارة الري.. وخطة عمل للتوعية بترشيد المياه ٧.٥ مليون دولار.. عرض رسمي من الريان القطري للأهلي لضم وسام أبو علي وزير الري يؤكد أهمية إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية للموارد المائية

تنسيق مشترك لإعادة تنظيم زراعة المحاصيل السكرية

وأوضح غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن هناك تنسيقًا وثيقًا بين وزارة الري وكل من وزارتي الزراعة والتموين، إلى جانب جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف إعادة تنظيم منظومة زراعة المحاصيل السكرية بشكل يحقق الاستخدام الأمثل للمياه ويرفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

اجتماع وزاري لبحث المساحات الملائمة وأساليب الري الحديثة

وأضاف أن الاجتماع الأخير الذي ضم وزراء الري والزراعة والتموين، ورئيس جهاز "مستقبل مصر"، ناقش عدة محاور استراتيجية، على رأسها تحديد المساحات الملائمة لزراعة القصب والبنجر في مناطق متنوعة، وضرورة تطوير الممارسات الزراعية باستخدام أساليب ري حديثة تُسهم في زيادة الإنتاجية من وحدة المياه.

رفع كفاءة الري لتحقيق أعلى إنتاجية غذائية

وأشار غانم إلى أن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، شدد خلال الاجتماع على أن الوزارة تتحرك وفق سياسة واضحة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء، من خلال رفع كفاءة الري واستخدام معدات زراعية متطورة تساعد على إنتاج كميات أكبر من الغذاء بنفس كمية المياه المستخدمة.

التكامل بين الوزارات... طريق نحو الأمن الغذائي

وختم المتحدث الرسمي تصريحه بالتأكيد على أن هذا النهج يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الري، والتي لا تكتفي بتوفير المياه، بل تسعى إلى تحقيق أعلى إنتاجية غذائية ممكنة من كل متر مكعب من المياه، بالتعاون مع شركاء النجاح من باقي الوزارات والهيئات المعنية.