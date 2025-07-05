أزمات داخلية تعصف باستقرار الزمالك وتؤثر على النجوم | فيديو

تتواصل الأزمات داخل نادي الزمالك، وهذه المرة لم تكن فنية أو مالية، بل إدارية بحتة، بحسب تصريحات الناقد الرياضي محمد عصام، الذي كشف عن وجود خلافات كبيرة بين بعض رموز النادي وأفراد من الإدارة الحالية.
خلافات الإدارة تهدد مسيرة النادي.. وشيكابالا أول الضحايا
وأوضح عصام خلال صباح البلد أن هذه الصراعات الداخلية كانت من أبرز الأسباب التي دفعت شيكابالا للرحيل، خاصة بعد منعه من الظهور في إحدى المناسبات الرسمية للنادي، حيث تم إبلاغ أفراد الأمن بعدم السماح له بالصعود إلى المنصة، ما شكل إهانة واضحة له.
وأشار إلى أن غياب الانسجام بين أبناء النادي وبعض مسؤولي الإدارة أصبح يُعرقل خطوات الإصلاح والتطور داخل الزمالك، مؤكدًا أن الانقسامات الداخلية تؤثر سلبًا على اللاعبين والجهاز الفني، وتفقد الفريق استقراره على المدى البعيد.
ودعا عصام إلى ضرورة التكاتف والتصالح بين جميع الأطراف داخل النادي من أجل مصلحة الزمالك وجماهيره، التي باتت تشعر بالإحباط بسبب ما يحدث خلف الكواليس.