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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج القوس .. حظك اليوم الأحد 6 يوليو 2025: ترقية مناسبة

برج القوس
برج القوس

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 6 يوليو 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

مشاهير برج القوس 

ماجدة الرومي وكريم بنزيما ومحمد سعد ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 6 يوليو 2025

لا تؤذي مشاعر الحبيب، وفكّر في خيارات استثمارية آمنة اليوم. الالتزام في العمل سيُثمر نتائج إيجابية، ستكون صحتك جيدة أيضًا..

توقعات برج القوس في الحب 

 احرص على إشراك طرف ثالث عند وجود خلافات، واحرص أيضًا على عدم العودة إلى علاقة سابقة قد تُدمّر علاقتكما الحالية. 

برج القوس وحظك اليوم مهنيا

  بعض المهام تتطلب منك العمل لساعات إضافية سيجد الجدد صعوبة في التأقلم مع الفريق مع ذلك، ستتحسن الأمور في غضون يوم أو يومين. 

برج القوس وحظك اليوم في الصحة 

 ستكون هناك مشاكل في التنفس، وقد يُصاب الأطفال بجروح أو إصابات في العظام أثناء اللعب على الرياضيين أيضًا توخي الحذر على الأرض تجنبوا تفويت وجبات الطعام، وحافظوا على نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات والعناصر الغذائية.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

لا ينبغي أن تكون هذه التحديات سببًا للإنتاجية، ويمكنك توقع الدعم من كبار الموظفين ومسؤولي الفريق، سيلفت التزامك بالعمل انتباه الإدارة، مما قد يؤدي إلى تقييمك أو ترقيتك. 

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