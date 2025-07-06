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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الجدي .. حظك اليوم الأحد 6 يوليو 2025: تجنب الغرور

برج الجدي
برج الجدي
حياة عبد العزيز

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الأحد 6 يوليو 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

مشاهير برج الجدي 

سميرة سعيد وجورج وسوف وأم كلثوم وليلى علوي.

برج الجدي وحظك اليوم الخميس 3 يوليو 2025

 حلّ مشاكلك العاطفية وتولّ مسؤوليات عمل جديدة. انتبه لأمورك المالية فقد تظهر مشاكل بسيطة. صحتك أيضًا ليست على ما يرام

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

 سيحتاج كبار السن إلى استشارة الطبيب في حال وجود مشاكل في الهضم، وقد يعاني الأطفال أيضًا من مشاكل في صحة الفم، يُفضل دائمًا الأشخاص ذوي الأجواء الإيجابية للحفاظ على صحتك النفسية. 

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا 

ستُظهر مهاراتك التفاوضية فعالية في التعامل مع العملاء الأجانب على من يتولون مناصب إدارية أن يحرصوا على تولي مشاريع جديدة في النصف الثاني من اليوم. 

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

تجنب الغرور في العلاقة وكن حساسًا تجاه شريكك، سيثق حبيبك بالتزامك، ومن الجيد أيضًا قضاء المزيد من الوقت معًا. قد تتطور بعض العلاقات العاطفية بسبب الغرور، لكن عليك المبادرة لتسويتها قبل نهاية اليوم. 

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

سيسعى كبار السن جاهدين لحل خلافاتهم المالية القديمة. على رجال الأعمال توخي الحذر مع الشركاء الجدد، وخاصةً فيما يتعلق بالمال سيحتاج بعض كبار السن إلى إنفاق مبالغ طائلة للاحتفال مع العائلة.

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