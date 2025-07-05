سليمان عطيوي أول المرشحين للشيوخ بجنوب سيناء



فتحت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، أبوابها لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، بمقر محكمة جنوب سيناء الإبتدائية بمدينة الطور، وسط تشديدات أمنية في محيط المحكمة، إضافة إلى استعدادات مكثفة لتسهيل الإجراءات للمترشحين.

وتقدم النائب سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب ، بأوراقه اليوم للترشح على المقعد الفردي لحزب مستقبل وطن، وحصل على رمز "القلم" رمز الحزب وهو اول المرشحين لمجلس الشيوخ بجنوب سيناء



وقامت لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار عبد الله عبد العزيز، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة جنوب سيناء الابتدائية ورئيس لجنة متابعة انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، بالفحص المبدئي للمستندات وفقا للضوابط المعنية بذلك.

كما تضم لجنة الفحص المستشار محمد كمال عبد العزيز، رئيس اللجنة، والمستشار محمد إبراهيم، عضو، والمستشار محمد البحيري، عضو، واللواء أحمد عادل، عضو وزارة الداخلية.

وتخوض محافظة جنوب سيناء انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام بمقعد فردي واحد فقط، إلى جانب تمثيلها في القائمة الوطنية الموحدة ويمثلها صلاح ربيع، عن حزب حماة الوطن.

تتواصل أعمال اللجنة يوميًا لتلقي أوراق المرشحين وفق الجدول الزمني المقرر من الهيئة للانتخابات، وسط متابعة من الأحزاب والمرشحين المحتملين.