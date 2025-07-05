قيادي بمستقبل وطن: تطبيق القرعة الإلكترونية بطرح الأراضي الصناعية نقلة نوعية

أشاد تامر عبد الحميد، أمين مساعد أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالنتائج الإيجابية التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة بشأن الطرح العاشر للأراضي الصناعية، والذي أسفر عن تخصيص أراضٍ لـ 402 مشروع صناعي جديد في 20 محافظة.

ووصف عبد الحميد، في تصريحات له، هذه الخطوة بأنها محورية وداعمة بقوة لجهود الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، مشيدًا بالنهج الجديد الذي تتبناه الوزارة والذي يتسم بالشفافية غير المسبوقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

وأكد أن تطبيق آلية القرعة الإلكترونية لأول مرة دون تدخل بشري يمثل نقلة نوعية ترسخ ثقة المستثمرين وتضمن تكافؤ الفرص، وهو ما ينسجم مع رؤية الحزب وتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء مناخ استثماري جاذب.

وأوضح أمين مساعد أمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن أن هذه التحركات الإيجابية ستنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، حيث إن ضخ 402 مشروع جديد في شرايين الصناعة المصرية سيساهم في خلق آلاف من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب، كما سيعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، ما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.

وأضاف أن تنويع القاعدة الإنتاجية في 20 محافظة سيؤدي إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتحقيق تنمية صناعية متوازنة تدعم الاقتصادات المحلية في مختلف أنحاء الجمهورية، مطالبًا الحكومة بالبناء على هذا النجاح، مؤكدًا أهمية استدامة طرح الأراضي الصناعية المرفقة بشكل دوري ومنتظم لمنح المستثمرين القدرة على التخطيط طويل الأجل.

كما دعا إلى ضرورة إنشاء آلية متابعة فعالة للمشروعات التي تم تخصيص الأراضي لها لضمان جديتها وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتسريع وتيرة دخولها حيز الإنتاج، مشددًا على أهمية تكامل السياسات عبر التنسيق بين وزارة الصناعة والقطاع المصرفي لتيسير التمويل، وربط هذه الاستثمارات بمخرجات التعليم الفني لتوفير العمالة الماهرة والمدربة.

وأكد عبد الحميد أن حزب مستقبل وطن، من خلال أمانة الصناعة، يدعم كافة الجهود الحكومية الجادة التي تهدف لبناء قاعدة صناعية قوية، ويعمل على تقديم الرؤى والمقترحات التي تُسهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة نحو اقتصاد وطني متنوع ومستدام.