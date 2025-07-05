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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دائرة الأراضي والأملاك في دبي تطلق برنامج تملك العقار الأول

دبي
دبي
وكالات

في مبادرة لرفع نسبة تملك المنازل في دبي، أطلقت دائرة الاراضي والاملاك برنامج تملك العقار الأول.. هي مبادرة استراتيجية هدفها تمكين فئات مستهدفة وفق معايير وشروط وفرص ميسرة بوجود 13 مطور عقاري و5 بنوك.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ إجمالي المعاملات العقارية في سوق دبي، والتي تشمل المبيعات والرهون والهبات، أكثر من 431 مليار درهم بزيادة تقارب 25% على أساس سنوي، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ومايو الماضي، دشنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أول مشروع حكومي للترميز العقاري في المنطقة بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ويتيح المشروع التملك الجزئي للعقارات باستخدام تقنية البلوك تشين باستثمارات تبدأ من 2000 درهم.

ويأتي هذا المشروع وسط توقعات بوصول قيمة سوق الأصول العقارية المرمزة في الإمارة إلى 60 مليار درهم بحلول عام 2033.

من جانبها، توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصحيح أسعار العقارات السكنية في دبي بصورة معتدلة خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد أن ارتفعت أسعار الوحدات السكنية بنحو 60% منذ 2022. وترى الوكالة انخفاضا محتملا يصل إلى 15% يتركز خارج المناطق الرئيسية، إذ يتفوق المعروض الجديد على نسبة النمو السكاني.

المتحدثون:

خالد الشيباني: مدير إدارة شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك بدبي

ماجد المري: المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي

دبي المعاملات العقارية والرهون

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