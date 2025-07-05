من 200% لـ600% .. حافز إضافي لهؤلاء وفقا لقانون تنظيم المهن الطبية

يعقد مجلس النواب، غدًا "الأحد"، جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يناقش خلالها عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات المهمة، في مقدمتها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم وأكثر من عُشر أعضاء المجلس.

يأتي مشروع القانون في ضوء التغيرات التي يشهدها القطاع الصحي، واستحداث تخصصات تعليمية جديدة، لا سيما خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، بمختلف مسمياتها السابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية).

ووفقا للمادة 12 من مشروع القانون يٌصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200 %) إلى (600 %) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيى العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.

كما يناقش المجلس خلال الجلسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة "سنتامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة قطاع السكري، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.