أمير صلاح الدين يكشف كواليس حياته العائلية وتجربته مع مرض نادر

شهدت حلقة الفنان أمير صلاح الدين في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، تفاعلاً كبيراً من الجمهور، خاصة خلال أدائه أغنية "الدنيا برد وعم خليل بيسقي الورد" برفقة أسرته.

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كما شارك أبناء الفنان في فقرة طريفة بعنوان "مين عمل كده؟ ماما ولا بابا؟"، حيث أجاب الأطفال بعفوية على الأسئلة، مما أضفى جواً من المرح ونال إعجاب الحضور.

وخلال الحوار، تحدث أمير عن قصة تعرفه على زوجته، قائلاً إنه كان يشجع والدها في مركز شباب الجزيرة دون أن يعلم أنه سيكون حماه،

وأضاف أن والد زوجته هو من وجهه إلى رياضة ألعاب القوى بعدما شاهده يلعب كرة القدم.

كما كشف أمير عن إصابته سابقاً بمرض نادر، حيث أخبره الأطباء بخطورته وتأثيره على المخ، وأشار إلى أنه لجأ إلى 7 أطباء أكدوا أن حالته خطيرة، إلا أن طبيباً فرنسياً أجرى له عملية أنقذته من الشلل، مؤكداً أنه تجاوز المحنة بفضل إرادته ودعم أسرته.