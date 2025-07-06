قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريم حسن شحاتة يكشف مفاجأة في رحيل ثلاثي الأهلي |تفاصيل
النواب يستكمل مناقشة قانون المهن الطبية اليوم
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يدعو نتنياهو للانسحاب من «إطار الاستسلام» في غزة
عيار 21 الآن.. أسعار الذهب تفاجئ الأسواق بارتفاع جديد
في ذكرى رحيله.. أحمد رفعت نجم غاب جسده وبقيت روحه في قلوب الجماهير
تركي آل الشيخ يُوجّه رسالة للزعيم عادل إمام بعد حفل زفاف حفيده
مقاتلة «إف-16» تعترض طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي المحظور فوق نادي ترامب
أحمد جعفر يشيد بأسطورة الزمالك: شيكابالا «أيقونة».. واعتزاله جاء في التوقيت المثالي
خبير استراتيجي يحذر: توتر ليبيا والسودان يزيد أعباء مصر.. ومجلس الأمن فقد قيمته |فيديو
هل تم بيع وسام أبو علي؟.. خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي
الأب مش دايمًا حنين.. سامي مغاوري يكشف كواليس مشاركته في مسلسل «منتهي الصلاحية»
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن وتفعّل الإنذارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الإكثار من الضحك والمزاح ممنوع شرعًا؟.. الإفتاء تجيب

هل الإكثار من الضحك والمزاح ممنوع شرعًا
هل الإكثار من الضحك والمزاح ممنوع شرعًا
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل الإكثار من الضحك والمزاح ممنوع شرعًا؟ لأن النفس تحتاج بين الحين والآخر إلى شيء من الترويح والمزاح؛ فما ضوابط الضحك والمزاح؟

مفهوم المزاح وضوابطه
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن المزاح: هو الدُّعابة ونقيض الجد؛ فهو كلامٌ يراد به الانبساط مع الغير على جهة التَّلطُّف والاستعطاف دون أن يُفضي إلى إيذاء أحد؛ ينظر: "تاج العروس" للزبيدي (7/ 117، ط. دار الهداية).

ونوهت أن المزاح من وسائل الترويح عن النفس التي يتناولها النَّاس في حياتهم من أجل تناسي الهموم، وتخفيف الضغوطات اليومية، والتسلية، والـتخلص من الملل، وإدخال السعادة والسرور على الآخرين؛ وذلك بنحو ذكر طُرفة أو نُكْتَة أو نحوها مما يُذهِب الملل عن النفس والأخرين، ويُدخل السرور عليهم؛ والمزاح الذي يخلو من إيذاء الآخرين، ويشتمل على إدخال السرور عليهم من أحب الأعمال إلى الله عزَّ وجلَّ؛ رَوى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله عزَّ وجلَّ؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ».

وبينت أن الأصل في المزاح الإباحة، وقد يستحب إذا كان بقصد التلطف وإدخال السرور على الآخرين، وتطييب نفوسهم ومؤانستهم، وما أشبه ذلك، ولا يكون جائزًا إذا اشتمل على نحو كذبٍ، أو ترويع أحد، أو كلامٍ فاحشٍ بذيءٍ، أو أيِّ قولٍ أو فعلٍ محرم؛ كالغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية، أو كان عادةً مفرطة، أو إذا أضر بالآخرين.

النهي عن الإكثار من الضحك والمزاح
وأشارت الى انه ينبغي على المسلم ألَّا يُكْثِر من الضحك المزاح ولا يداوم عليه؛ لأنَّ كثرة المزاح تُميت القلب، وتُسقط الوقار، وتُشغل عن ذكر الله؛ جاء في "سنن الترمذي" و"ابن ماجه" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا تُكْثِرُوا الضَّحِكَ؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ»؛ قال الإمام الغزالي في "إحياء علوم الدين" (3/ 128، ط. دار المعرفة): [اعلم أن المنهي عنه؛ الإفراط فيه أو المداومة عليه، أما المداومة؛ فلأنَّه اشتغال باللعب والهزل فيه، واللعب مباح ولكن المواظبة عليه مذمومة، وَأَمَّا الْإِفْرَاطُ فِيه؛ فإنَّه يُورِثُ كَثْرَةَ الضَّحك، وكثرة الضحك تميت القلب، وتورث الضغينة في بعض الأحوال، وتسقط المهابة والوقار، فما يَخْلُو عَنْ هَذِهِ الْأُمُورِ فَلَا يُذَمُّ] اهـ.

وقال الشيخ العدوي في "حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني" (2/ 415، ط. دار الفكر): [(ومن الفرائض: صون اللسان عن الباطل كله.. ومنه كثرة المزاح)؛ أي ومن الباطل الذي صون اللسان عنه واجب كثرة المزاح، علَّله الأقفهسي بقوله: لأنّه يؤدي إلى رفع الهيبة والشر. وقال بعض الحكماء: لا تمازح الشريف فيحتقرك ولا الدنيء فيجترئ عليك إلى أن قال: ويستعان على ترك هذه الأشياء بالخلوة ومجانبة الناس] اهـ.

الاعتدال بين الجد والمزاح
وأوضحت أنه ينبغي على الإنسان أن يوازن بين الجد والمزاح، ويكون المزاح في كلامه كالملح في الطعام إن عُدم أو زاد عن الحد فهو مذموم؛ فلكل مقام مقال؛ فقد أخرج البغوي في "شرح السنة" عن ثابت بن عبيد رضي الله عنه قال: "كَانَ زيد بْن ثَابت رضي الله عنه مِن أفكه النّاس فِي بَيته؛ فَإِذا خرج كَانَ رجلًا مِن الرِّجَال".

قال الإمام الماوردي في "أدب الدين والدنيا" (ص: 311، ط. دار مكتبة الحياة): [قال أبو الفتح البستي:

أَفْدِ طَبْعَك الْمَكْدُودَ بِالْجِدِّ رَاحَةً ... يُجَمُّ وَعَلِّلْهُ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَزْحِ

وَلَكِنْ إذَا أَعْطَيْتَهُ الْمَزْحَ فَلْيَكُنْ ... بِمِقْدَارِ مَا تُعْطِي الطَّعَامَ مِنْ الْمِلْحِ] اهـ.

المزاح النهي عن الإكثار من الضحك والمزاح الجد والمزاح الإفتاء هل الشرع نهى عن الإكثار من الضحك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم

آخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاص

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

أرشيفية

نيران صديقة .. مقتل 31 جنديا إسرائيليا على يد زملائهم في قطاع غزة

90.48 % للعلمي و 68.29% للأدبي.. تنسيق الجامعات 2025| مؤشرات أولية

90.48 % للعلمي و 68.29% للأدبي.. تنسيق الجامعات 2025| مؤشرات أولية

ترشيحاتنا

شيكابالا

نجم الزمالك السابق: شيكابالا أسطورة مصرية.. وقرار اعتزاله كان صادمًا

الزمالك

الزمالك يتوصل لاتفاق مع أدم كايد.. ويقترب من حمدان ومحاولات لضم ربيع|تفاصيل

أيمن يونس : جون ادوارد مكسب للزمالك وولاد النادي قدموا صورة سيئة لمنصب مدير الكرة

أيمن يونس: جون ادوارد مكسب للزمالك.. وأولاد النادي قدموا صورة سيئة لمنصب مدير الكرة

بالصور

إطلالة جذابة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الصيف ميبقاش صيف من غيره.. محمود العسيلي يروّج لألبومه الجديد

محمود العسيلي
محمود العسيلي
محمود العسيلي

فستان لافت .. روجينا تستعرض جمالها في أحدث ظهور

روجينا
روجينا
روجينا

مصرع 24 شخصا وفقدان 23 طفلا في فيضانات عارمة بولاية تكساس

فيضانات "تكساس" الأمريكية
فيضانات "تكساس" الأمريكية
فيضانات "تكساس" الأمريكية

فيديو

نبيلة عبيد

فيها ذكريات عمري.. نبيلة عبيد تعبر عن حزنها بسبب شقتها الإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد