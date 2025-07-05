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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اجتماع تنسيقي قبل إقامة بطولة الجمهورية للتجديف في بورتوسعيد

اتحاد التجديف
اتحاد التجديف
محمد سمير

عقد اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف اجتماعا تنسيقيا مع الدكتور منير أحمد مدير قطاع الرياضة بنادي بورتو الرياضي في بورسعيد قبل إقامة بطولة جمهورية للتجديف الشاطئي خلال الفترة من 9 إلى 12 يوليو الجاري في بورتوسعيد بمشاركة عددا من الأندية والهيئات الرياضية من مختلف المحافظات.

وخلال الاجتماع اتفق الجانبان على كافة تفاصيل إقامة بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي والتي تقام في مدينة بورسعيد مع توفير كافة الإمكانيات المطلوبة لإنجاح البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق بسمعة مصر الرياضية.

وحضر الاجتماع التنسيقي مصطفى العطار، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف، اللواء محمد نور، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للتجديف وعددا من مسئولي الاتحاد ونادي بورتو الرياضي في بورسعيد.

تُعد هذه البطولة الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى دعم رياضة التجديف الشاطئي التي تشهد اهتمامًا متزايدًا على الصعيدين المحلي والدولي، تمهيدًا للمنافسة في المحافل الإقليمية والعالمية.

يتزامن مع البطولة تنظيم دورة تدريبية دولية لتأهيل مدربي التجديف الشاطئي، ينظمها الاتحاد الدولي للتجديف «World Rowing»، بالتعاون مع الاتحاد المصري للتجديف، ويقوم بالتدريس فيها خبيران دوليان من الاتحاد الدولي، بمشاركة نخبة من المدربين المصريين والعرب.

أكد اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، أن إقامة أول بطولة جمهورية للتجديف الشاطئي بالتزامن مع الدورة التدريبية الدولية تمثل نقطة انطلاق جديدة ومهمة لرياضة التجديف الشاطئي في مصر.

تابع: «نحرص على تقديم نموذج متكامل يجمع بين المنافسة الرياضية والتطوير الفني، وذلك في إطار توجيهات الدولة بدعم الرياضات النوعية وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الرياضية الدولية. واختيار بورسعيد لاستضافة الحدث يأتي تقديرًا لدورها الحيوي كميناء رياضي واستراتيجي».

تقام الدورة التدريبية في بورتوسعيد خلال الفترة من 6 إلى 13 يوليو ضمن خطته الطموحة لثقل مواهب المدربين وحصولهم على أحدث الأساليب الخاصة بالتدريب والتي يشترك فيها 15 مدرب مصري في تلك الدورة التدريبية والتي يقوم بالتدريس فيها 2 خبراء أجانب من فرنسيا والبرتغال.

يتواجد في الدورة التدربية الذين تم اختيارهم لحضورها كل من القبطان محمد سلامة، عبد الرحمن صفوت، محمد فخري، محمود عبد الحليم، عادل بدر، صلاح ذكي، أسماء الزهيري، أحمد قوطة، حسام محمد نبيل، محمد أحمد عبد الكريم، عبد الرازق أبو ضيف، عمر الصبحي، محمد حسين، محمد تيمور.

شريف القماطي الاتحاد المصري للتجديف بورتو الرياضي بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي

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