تشواميني عن تشابي ألونسو: نفهمه أكثر كل يوم.. والفارق مع أنشيلوتي هو العمر

كشف الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد، عن ملامح العمل تحت قيادة المدير الفني الجديد تشابي ألونسو، موضحًا الفارق بينه وبين المدرب السابق كارلو أنشيلوتي، ومؤكدًا في الوقت ذاته على التزامه بتقديم الأفضل في أي مركز يُطلب منه اللعب فيه.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، قال تشواميني: "ربما يكمن الفارق بين أنشيلوتي وألونسو في العمر فقط. كارلو مدرب رائع ساعدنا على الفوز بالعديد من البطولات وحقق إنجازات كبيرة في مسيرته، بينما تشابي مدرب شاب فاز بألقاب في ألمانيا، ونفهم أسلوبه بشكل أكبر مع مرور الوقت".

وتابع الدولي الفرنسي: "أحاول تنفيذ ما يطلبه المدرب في كل مرة، سواء في المباريات أو التدريبات. ومع كل يوم نقترب من فهم فلسفته بشكل أوضح، ونواصل التطور معًا كفريق".

وعن موقعه داخل الملعب، أشار تشواميني إلى مرونته التكتيكية بقوله: "الأمر يعتمد على المباراة. أمام يوفنتوس لعبت كقلب دفاع ثم انتقلت إلى الوسط، أنا جاهز لأي دور، والمهم بالنسبة لي هو التواجد في الملعب وتقديم أفضل ما لدي".

واختتم تصريحاته قائلاً: "أستمتع باللعب مع زملائي، ولا يهمني المركز الذي ألعب فيه. الأهم أن أقدم أداءً جيدًا وأساعد الفريق، علينا أن نحافظ على مستوانا ونواصل حصد البطولات".

ويواصل ريال مدريد استعداداته المكثفة تحت قيادة ألونسو، الذي يبدو أنه بدأ في فرض أسلوبه الفني، مدعومًا بثقة اللاعبين وتفاعلهم مع توجهاته التكتيكية.