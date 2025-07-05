الدردير يحي ذكرى وفاة أحمد رفعت .. شاهد

أحيا الناقد الرياضي عمرو الدردير ذكر وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اليوم الذكرى الأولى لوفاة اللاعب الراحل أحمد رفعت".

وأكمل :"أحمد رفعت من مواليد إبشان مركز بيلا كفر الشيخ في 20 يونيو عام 1993..دعواتكم له بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان".

وكان قد أحيا عمر كمال عبد الواحد، لاعب النادي الأهلي، ذكرى اللاعب الراحل أحمد رفعت، وطالب متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء له.

وكتب عمر كمال عبد الواحد عبر حسابه على إنستجرام: “رحم الله روحاً كان وجودها في الدنيا جميلاً رحم الله روحاً أوجعنا رحيلها، رحم الله روحا مرت ولا ضرت، رحم الله ضحكة لا تنسى وملامح لا تغيب عن البال وصوتاً اشتقنا لسماعه اللهم ارحم من اشتاق له قلبي و لم يغيب عن بالي يوما ، اللهُم ارحمه بقدر ماتمنينا له البقاء، اللهُم أذقه من النعيم ماوعدت به المؤمنين الصابرين، اللهُم ارحمه وأغفر له واجعله في نعيمٍ دائم غير مُنقطع، رحم الله روحا لاتعوض”.