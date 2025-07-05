مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن أيمن عبد العزيز.. تفاصيل

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات أيمن عبد العزيز مدرب نادي الزمالك السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي: "أبمن عبد العزيز عبر اللعيب: سالت زيزو عن ذهابه للسفارة الأمريكية للحصول علي التاشيرة !!!!!.. قالي:- مراتي هتلد في أمريكا فخدت التاشيرة".

وكان قد علق الدكتور مدحت العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك على رحيل لاعب النادي «شيكابالا»، موضحا أنه سيتم التفاوض مع الفرعون المصري محمد صلاح وكريستيانو رونالدو للعب مباراة اعتزال شيكابالا.

وأضاف «العدل» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات» والمذاع عبر قناة «النهار» أنه حتى الآن لا يوجد ترتيب زمني، لأن ذلك يحتاج إلى مزيد من الترتيبات والإعداد لجدول بالنجوم الحاضرين، لافتا إلى أنه سيتم إقامة مباراة تليق بتاريخ اللاعب.

شيكابالا لم ينتقد الكرة

وأوضح أن أي شخص يحب كرة القدم يعلم أن شيكابالا لم ينتقد الكرة، ولكن الكرة سوف تنتقد شيكابالا، وأن سحر ومتعة الكرة توحي وكأنه يتم الاستماع إلى أغنية لعبد الحليم.

ولفت إلى أن شيكابالا زملكاوي وأسرته كذلك، وذلك جزء من محاور إعادة قطاع الناشئين بالنادي، موضحا أنه كان ينام داخل مدرجات النادي.