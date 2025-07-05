موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في كاس العالم للأندية

يواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ علي ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا الأمريكية مساء السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كان فريق باريس سان جيرمان صعد للدور ربع النهائي من بطولة مونديال الأندية عقب فوزه على إنتر ميامي الأمريكي بأربعة أهداف دون مقابل، بينما عبر بايرن ميونخ محطة فلامنجو البرازيلي في لقاء مثير انتهى لصالحه 4-2، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة إلى 16 هدفًا، كأقوى هجوم حتى الآن.

ينحاز التاريخ للبايرن الذي حقق الفوز في 8 من أصل 14 مواجهة سابقة أمام باريس، مقابل 6 انتصارات فقط للفريق الفرنسي