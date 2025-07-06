غير متوقعة إطلاقا.. أبرز أسباب انخفاض الضغط في الصيف

انخفاض ضغط الدم في الصيف شائع عند كثير من الناس، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة، وقد يسبب دوخة، ضعف عام، وإرهاق.

إليك أبرز الأسباب التي تؤدي لانخفاض الضغط في الصيف:

1. فقدان السوائل بسبب التعرق

الحر الشديد يسبب تعرقًا مفرطًا، مما يؤدي لفقدان الجسم للسوائل والأملاح، وهذا يسبب انخفاض حجم الدم وبالتالي انخفاض الضغط.

2. نقص الصوديوم (الملح)

العرق يحتوي على الصوديوم، وهو عنصر مهم لتنظيم ضغط الدم. فقدانه بكثرة دون تعويض يسبب انخفاض الضغط والشعور بالتعب.

3. التمدد الزائد في الأوعية الدموية

الحر يسبب توسّع الأوعية الدموية (Vasodilation)، مما يقلل المقاومة في الدورة الدموية ويخفض ضغط الدم.

4. الجفاف

عدم شرب كمية كافية من الماء، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، يؤدي إلى جفاف الجسم وبالتالي انخفاض الضغط.

5. المجهود البدني في الطقس الحار

أي مجهود زائد تحت الشمس أو في أجواء حارة قد يزيد فقدان السوائل ويزيد فرص انخفاض الضغط.

6. بعض الأدوية

مثل مدرات البول، وأدوية القلب، وبعض مضادات الاكتئاب، قد تُفاقم الانخفاض في الضغط خاصة مع الطقس الحار.

7. مشكلات صحية مزمنة

مثل مشاكل في الغدة الدرقية، القلب، أو اضطرابات الغدد الكظرية يمكن أن تزيد خطر انخفاض الضغط بالصيف.

8. العمر وكبار السن

كبار السن أكثر عرضة لانخفاض الضغط بسبب ضعف قدرة الجسم على التكيّف مع التغيرات في درجة الحرارة.

نصائح للوقاية:

شرب الماء بانتظام حتى بدون عطش.

تناول مشروبات تحتوي على الأملاح (مثل المياه المالحة الخفيفة أو مشروبات الإلكتروليت).

تجنب التعرض المباشر للشمس وقت الذروة.

تقليل المجهود البدني في الطقس الحار.

ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة.

متابعة ضغط الدم بانتظام خاصة لو في أمراض مزمنة.