بورتو يعين الإيطالي فرانشيسكو فاريولي مديرا فنيا حتى 2027

أعلن نادي بورتو البرتغالي، اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع المدرب الإيطالي فرانشيسكو فاريولي لقيادة الفريق الأول حتى صيف عام 2027، في خطوة تهدف إلى إعادة الفريق لمساره الصحيح بعد موسم محبط على الصعيدين المحلي والدولي.

أوضح النادي، عبر موقعه الرسمي، أن فاريولي صاحب الـ35 عامًا، يمتلك تجربة تدريبية فريدة، بدأت من الدرجات الأدنى في إيطاليا، قبل أن ينتقل إلى تجارب عربية وأوروبية متنوعة ساهمت في صقل شخصيته الفنية.

من إيطاليا إلى الشرق الأوسط.. فاريولي يصنع اسمه

بدأ فاريولي مسيرته المهنية كمدرب لحراس المرمى في أندية مثل مارجين كوبترا، فورتيس يوفنتوس، ولوشسي، ثم انتقل إلى الشرق الأوسط حيث عمل في أكاديمية "سباير" القطرية مع منتخبي الشباب والناشئين، في محطة شكلت نقلة نوعية في مساره التدريبي.

عاد بعدها إلى بلاده نهاية عام 2017، وانضم للجهاز الفني للمدرب روبرتو دي زيربي، حيث عملا سويًا في بنفينتو ثم ساسولو، قبل أن يخوض مغامرة جديدة في تركيا صيف 2020، عبر تدريب قرة جمرك وألانيا سبور.

نجاح في نيس.. وتجربة قصيرة مع أياكس

في يوليو 2023، انتقل فاريولي إلى الدوري الفرنسي، حيث قاد فريق نيس لتحقيق نتائج مميزة، ما لفت الأنظار إلى قدراته التدريبية، ليتم تعيينه لاحقًا مديرًا فنيًا لفريق أياكس أمستردام الهولندي، في تجربة استمرت لموسم واحد فقط.

مؤتمر تقديمي بحضور فيلاس بواش

وسيُقدم فاريولي رسميًا لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي يُعقد غدًا الإثنين، بمقر المؤتمرات في ملعب "دراجاو"، بحضور رئيس النادي أندريه فيلاس بواش، الذي تعهد بإحداث تغييرات جذرية في مشروع بورتو بعد عودته لرئاسة النادي مؤخرًا.

موسم بورتو الأخير

أنهى بورتو موسمه الماضي في المركز الثالث بالدوري البرتغالي، خلف كل من سبورتنج لشبونة وبنفيكا، كما ودع بطولة كأس العالم للأندية 2025 من دور المجموعات، بعد أن جاء ثالثًا في مجموعته التي ضمت بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي، والأهلي.